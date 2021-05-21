Орзо з вугрем і мусом з сиру та коктейль Wild Berry Fizz: варіанти фудпейрингу

Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт орзо з вугрем і мусом з сиру, а також алкогольного коктейлю Wild Berry Fizz.
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки смакової горілки Nemiroff The Inked Collection.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати орзо з вугрем і мусом з сиру, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Wild Berry Fizz від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.Аік Вейшторт – шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.
Шеф-кухар Аік Вейшторт зауважив, що іспанський твердий сир Манчего з пастеризованого овечого молока ідеально поєднується з італійською пастою орзо, заправленою вершково-пармезановим соусом. Сам же соус нейтралізує кислоту лимонного фрешу та журавлини у коктейлі. Смак умамі яскраво представлений вугром, а прикінцева нота малинової пудри його ідеально підсилює.
Орзо з вугрем і мусом з сиру Манчего
Орзо з вугрем і мусом подавай з коктейлем Wild Berry Fizz / Фото Nemiroff
Інгредієнти на 1 порцію:
- Орзо (паста) – 35 грамів
- Цибуля шалот – 10 грамів
- Пармезан – 15 грамів
- Вугор копчений без шкіри – 40 грамів
- Сир Манчего – 15 грамів
- Вершки – 100 грамів
- Мус Манчего – 100 грамів
- Красоля – 2 – 3 листки
- Сіль та перець на смак
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Приготування орзо з вугрем і мусом з сиру Манчего:
Мус: 100 грамів сиру Манчего довести до кипіння, щоб він розчинився та заправити у сифон.
Орзо відварити у підсоленій воді. Далі обсмажити цибулю шалот, додати орзо, вершки та пармезан. Сіль та перець на смак.
Збираємо страву: виклади на тарілку орзо, зверху – вугра, а також залий усе мусом. Прикрась страву листками красолі. Смачного!
Подавати орзо з вугрем і мусом з сиру Манчего ми рекомендуємо з коктейлем Wild Berry Fizz від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. За її словами, м'який, текстурний коктейль з содовою та ніжною піною ідеально підійде до страви. Відмінне поєднання терпкої журавлини з ревенем і аперитивом доповнить сир Манчего.
Приготування алкогольного коктейлю Wild Berry Fizz
Інгредієнти:
- Nemiroff Wild Cranberry – 50 мілілітрів
- Пюре ревеню – 20 мілілітрів
- Бітер Select – 20 мілілітрів
- Сік лимона – 15 мілілітрів
- Яєчний білок – 25 мілілітрів
- Содова
М'який і текстурний коктейль ідеально поєднується зі стравою / Фото Nemiroff
Приготування:
- Залий у шейкер смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, додай бітер Select, сік лимона, яєчний білок і пюре ревеню.
- Активно змішай усі інгредієнти у шейкері та перелий отриману суміш через стейнер в охолоджений бокал.
- Зверху залий содову. Насолоджуйся!
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Смакуй Wild Berry Fizz та орзо з вугрем і мусом з сиру Манчего у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.