Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которые специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить орзо с угрем и муссом из сыра, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Wild Berry Fizz от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Аик Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в заведениях, отмеченных "Мишлен": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что испанский сыр Манчего из пастеризованного овечьего молока идеально сочетается с итальянской пастой орзо, заправленной сливочно-пармезановым соусом. Сам же соус нейтрализует кислоту лимонного фреша и клюквы в коктейли. Вкус умами ярко представлен угрем, а заключительная нота малиновой пудры его идеально усиливает.

Орзо с угрем и муссом из сыра Манчего



Орзо с угрем и муссом подавай с коктейлем Wild Berry Fizz / Фото Nemiroff

Ингредиенты на 1 порцию:

Орзо (паста) – 35 граммов

Лук-шалот – 10 грамм

Пармезан – 15 г

Угорь копченый без кожи – 40 граммов

Сыр манчего – 15 граммов

Сливки – 100 граммов

Мусс Манчего – 100 граммов

Настурция – 2 – 3 листа

Соль и перец по вкусу

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Приготовление орзо с угрем и муссом из сыра Манчего:

Мусс: 100 граммов сыра Манчего довести до кипения, чтобы он растворился и заправить в сифон.

Орзо отварить в подсоленной воде. Далее обжарить лук шалот, добавить орзо, сливки и пармезан. Соль и перец по вкусу.

Собираем блюдо: выложи на тарелку орзо, сверху – угорь, а также залей все муссом. Укрась блюдо листьями настурции. Приятного тебе аппетита!

Подавать орзо с угрем и муссом из сыра Манчего мы рекомендуем с коктейлем Wild Berry Fizz от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. По ее словам, мягкий, текстурный коктейль с содовой и нежной пеной идеально подойдет к блюду. Отличное сочетание терпкой клюквы с ревенем и аперитивом дополнит сыр Манчего.

Приготовление алкогольного коктейля Wild Berry Fizz

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 50 миллилитров

Пюре ревеня – 20 миллилитров

Битер Select – 20 миллилитров

Сок лимона – 15 миллилитров

Яичный белок – 25 миллилитров

Содовая



Мягкий и текстурный коктейль идеально сочетается с едой / Фото Nemiroff

Приготовление:

Залей в шейкер вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry, добавь битер Select, сок лимона, яичный белок и пюре ревеня. Активно смеси все ингредиенты в шейкере и перелей полученную смесь через стейнер в охлажденный бокал. Сверху залей содовую. Наслаждайся!

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