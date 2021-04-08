Ducati PaulSmart 1000 LE особый мотоцикл. Это не только один из самых больших хитов итальянского производителя. Это еще и одна из самых красивых современных классических моделей. А поскольку выпустили только 2000 экземпляров этого мотоцикла, то его ценят еще больше. Поэтому мастера, в чьи руки попадает PaulSmart 1000 LE, пытаются усовершенствовать его не испортив.

Основателю Analog Motorcycles Тони Прусту повезло. К нему обратился клиент, который хотел, чтобы его Ducati PaulSmart 1000 LE получил определенную индивидуальность. Поэтому мастеру пришлось придумать, как улучшить уже совершенный байк.

Это интересно Канадский мастер второй раз за 20 лет прокачал один и тот же Harley-Davidson XR750: фото

"Идея заключалась в том, чтобы создать PaulSmart 1000 LE, который был бы достаточно адаптированным, чтобы энтузиасты Ducati смотрели на него и говорили: "Вау, это потрясающе". А также не расстраивались, что мы сделали байк ограниченной серии. Если бы я знал, что мы пойдем по этому пути, я бы сказал: "Сэкономим немного денег и для начала купим Sport Classic", – рассказал Тони.



Всего с конвейера сошли 2000 таких Ducati PaulSmart 1000 LE

Большой трюк здесь в том, что Analog обрезали Ducati, но не сильно изменили при этом силуэт мотоцикла. Издалека все, кроме самых стойких фанатов марки, могут спутать его с обычным PaulSmart. Но вблизи каждый сможет оценить старания Тони.



В мастерской немного обрезали мотоцикл, сохранив узнаваемый силуэт

Он сохранил топливный бак OEM наверху, но придал форму новому обтекателю и хвостовой части. Они, по его мнению, лучше дополняют очертания бака. Сосредоточься на выступлении хвоста, и ты заметишь, что на нем есть такое же углубление сверху, как и на баке, чего нет у стандартного устройства.



Топливный бак придал форму новом обтекателю и хвостовой части байка

Подставка для сидения – тоже его работа. Она завершена обивкой от рядового сотрудника Analog, датчанина с Plz Be Seated. Тони также сконструировал поддон сиденья, который можно разблокировать с помощью оригинальной задвижки и ключа, чтобы он напоминал заводской.



Над сиденьем работал датчанин с Plz Be Seated

Обтекатель сделали из четырех частей, прежде чем сварить их вместе. Позади него Analog переместила приборную панель и построила новые стойки и кронштейны обтекателя, которые фиксируются с помощью болтов к оригинальным точкам крепления Ducati. Небольшая светодиодная фара Denali M4 сохраняет порядок впереди.



Обтекатели мотоцикла состоят из четырех частей, которые затем сварили между собой

"В целом мы уменьшили ширину и высоту оригинального кузова на 4 – 5 дюймов. Это Ducati Paul Smart, сидящий на серьезной визуальной диете", – отмечает Тони.

Analog уменьшила размер мотоцикла, отказавшись от массивных выхлопных труб с боковыми подвесками. Их место занимает полностью изготовленная по индивидуальному заказу система, собранная вместе с секциями из нержавеющей стали и глушителями от Cone Engineering. Она расположена под хвостовой частью. Тони решил нанести на систему керамическое покрытие черного цвета, чтобы соответствовать оригинальной цветовой гамме.



От массивных выхлопных труб в мастерской решили отказаться

Большая часть ходовой Ducati осталась оригинальной, ведь она шла с завода с подвеской Öhlins и тормозами Brembo. Analog просто настроила подвеску под вес своего клиента и установила комплект колес Alpina, предоставленных им. Роторы EBC и шины Metzeler Roadtec01 завершают набор.



Большую часть ходовой оставили оригинальной, но доработали

Клиент также отправил новые клипсы и подножки, новые зеркала CRG и главные цилиндры Magura. Компания Analog также установила изготовленные на заказ тормозные магистрали Spiegler и кронштейн для перемещения заднего суппорта Demontech. Задний фонарь – модель Denali B6, светодиодные поворотники из каталога Motor Goods, а под хвостом скрывается литий-ионный аккумулятор EarthX.



Клиент также отправил дополнительные детали байка

Мотор тоже немного усовершенствовали. Теперь на нем также установлены масляный радиатор NCR и рабочий цилиндр Pramac. Еще он оснащен впускным комплектом Corse Dynamics с фильтрами K & N. Собрав все вместе, мастера Duc Shop настроили его, чтобы максимально использовать потенциал.



Над двигателем также поработали, прокачав его

Тебе понравится Suzuki с неудержимым духом: мастера превратили байк в произведение искусства – фото

Мастера с Analog Motorcycles сумели усовершенствовать Ducati PaulSmart 1000 LE. Байк выглядит безупречно. В нем нет ни одного лишнего элемента. И именно это подкупает как нас, так и настоящих фанатов Ducati.