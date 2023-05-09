І от, нарешті, нові дослідження відкрили нам серце Місяця, як ніколи раніше. Тепер ми знаємо, що супутник Землі має тверде ядро, яке складається із заліза, як і ядро нашої планети.

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Внутрішнє ядро Місяця починає розкривати свої таємниці

Формування й еволюція природного супутника Землі все ще залишається загадкою для вчених, а навколо природи його глибинних шарів досі точаться суперечки. Але зараз маємо нове дослідження, здатне їх розв'язати.

Мовиться про дослідження найглибших надр Місяця, яке проводили вчені з CNRS, Університету й обсерваторії Лазурного берега, Університету Сорбонни та Паризької обсерваторії PSL.



Поперечний переріз Місяця в області, де "Аполлон-11" сів на поверхню / Фото NASA

Проаналізувавши дані кількох космічних місій і та застосувавши лазерну дальнометрію, команда вчених виявила, що під зовнішнім ядром Місяця є тверде внутрішнє ядро. Воно завширшки 500 кілометрів (15% від розміру Місяця) і складається з металу, щільність якого нагадує щільність заліза.

Дослідники також знайшли докази, що матеріал у мантії (прошарку між ядром і корою) переміщався під час того, як Місяць розвивався з моменту свого утворення.

(прошарку між ядром і корою) переміщався під час того, як Місяць розвивався з моменту свого утворення. А це може пояснити, чому на поверхні Місяця можна знайти багаті на залізо елементи: матеріал мантії виносився вгору у вигляді вулканічної породи, а надто щільні її матеріали потім опускалися назад крізь легший матеріал кори до межі ядра і мантії.

До слова, результати дослідження також можуть допомогти розв'язати ще одну загадку в еволюції Місяця: що саме спричинило майже повне зникнення його магнітного поля, яке колись було в 100 разів сильнішим за сучасне земне.