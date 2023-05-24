Як розшифрувати послання з глибин Всесвіту: спробуй свої сили у глобальному проєкті
Новий проєкт дослідників космосу має на меті допомогти підготувати людство до того дня – якщо він колись настане, – коли ми матимемо перший контакт із розумними іншопланетянами. Мовиться про певну "тестову спробу".
О 22:00 за київським часом середи 24 травня європейський марсіанський зонд Trace Gas Orbiter (TGO) надішле закодоване повідомлення, яке приймуть три великі радіотелескопи на Землі.
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Спробуй розшифрувати потенційне послання позаземного розуму
А вчені з усього світу і зацікавлені представники громадськості спробують розшифрувати послання. Відбуватиметься це все в рамках амбітного кількатижневого проєкта з назвою "Знак у космосі" (A Sign in Space).
Цей експеримент, як кажуть його автори, стане можливістю для світу дізнатися, як спільнота SETI (пошукачів позаземного розуму) у всьому її різноманітті буде працювати разом, щоб отримати, обробити, проаналізувати й, звісно, зрозуміти значення потенційного позаземного сигналу.
- ATA (телескопічна решітка Аллена в Північній Каліфорнії, США) – один з об'єктів, які приймуть повідомлення TGO, що долетить до Землі з орбіти Марса за 16 хвилин.
- Інші два – це телескоп Роберта Берда в обсерваторії Грін Бенк у Західній Вірджинії (також США) та радіоастрономічна станція Medicina Італійського національного інституту астрофізики (Італія).
Закодований сигнал надішлють з орбіти Марса – чи зможеш його розшифрувати? / Зображення UCLA SETI
Команди обсерваторій оброблять закодований сигнал і зроблять його доступним для громадськості. Тож, якщо тобі цікаво, то й ти можеш спробувати свої сили в розшифровці – і подати своє рішення чи ідеї через вебсайт проєкта.