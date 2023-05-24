В 22:00 по киевскому времени среды 24 мая европейский марсианский зонд Trace Gas Orbiter (TGO) пришлет закодированное сообщение, которое примут три больших радиотелескопа на Земле.

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Попробуй расшифровать потенциальное послание внеземного разума

Ученые же со всего мира и заинтересованные представители общественности попытаются расшифровать послание. Произойдет это все в рамках амбициозного многонедельного проекта под названием "Знак в космосе" (A Sign in Space).

Этот эксперимент, как говорят его авторы, станет возможностью для мира узнать, как сообщество SETI (искателей внеземного разума) во всем его многообразии будет работать вместе, чтобы получить, обработать, проанализировать и, конечно, понять значение потенциального внеземного сигнала.

ATA (телескопическая решетка Аллена в Северной Калифорнии, США) – один из объектов, которые примут сообщение TGO, что долетит до Земли с орбиты Марса за 16 минут.

Другие два – это телескоп Роберта Берда в обсерватории Грин Бенк в Западной Вирджинии (также США) и радиоастрономическая станция Medicina Итальянского национального института астрофизики (Италия).



Закодированный сигнал отправят с орбиты Марса – сможешь ли его расшифровать? / Изображение UCLA SETI

Команды обсерваторий обработают закодированный сигнал и сделают его доступным для общественности. Так что если тебе интересно, то и ты можешь попробовать свои силы в расшифровке – и подать свое решение или идеи через веб-сайт проекта.

К слову: трансляция с членами команды и онлайн с диспетчерских пунктов всех трех радиотелескопов начнется в 21:15. А в течение следующих 6 – 8 недель ученые проведут серию публичных zoom-встреч, на которых будут обсуждаться социальные последствия обнаружения сигнала от инопланетной цивилизации.