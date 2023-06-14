Прослуховуючи радіоімпульси з центру нашої галактики, вчені мають намір остаточно це з'ясувати. Мовиться про вузькочастотні імпульси, які природно випромінюють зірки (пульсари), але які й можуть бути рукотворними – як-от у радарах.

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Про що розповідає нове дослідження щодо пошуку позаземного розуму

Ці імпульси виділяються на тлі радіошуму космосу, тобто за природою своєю є ефективним способом спілкування на великих відстанях. А отже й привабливим об'єктом для прослуховування під час пошуку земними вченими інопланетних цивілізацій. Вчені описали стратегію "полювання на прибульців" у новому дослідженні, опублікованому 30 травня в The Astronomical Journal.

Дослідники розробили програмне забезпечення для виявлення повторюваних частотних патернів і протестували його на пульсарах, щоб переконатися, що можуть вловлювати вузькі частоти.

Ці частотні діапазони дуже малі, приблизно в десяту частину ширини частот, що використовують типові FM-радіостанції. Потім дослідники шукали дані на телескопі у Західній Вірджинії, використовуючи цей метод.

Дослідники прислухаються до серцевини Чумацького Шляху, тому що там багато зірок і потенційно придатних для життя екзопланет.

тому що там багато зірок і потенційно придатних для життя екзопланет. Ба більше, якби розумні інопланетяни в серці Чумацького Шляху захотіли зв'язатися з рештою галактики, вони могли б завдяки своєму вигідному розташуванню надсилати сигнали на широкий спектр планет.

Зверни увагу: досі SETI (міжнародна спільнота пошуку позаземного розуму) в основному шукала безперервні сигнали. Але нове дослідження проливає світло на дивовижну енергетичну ефективність імпульсів як засобу міжзоряного зв'язку на величезних відстанях.

Використання вузьких смуг частот і повторюваних патернів було б найкращим способом для інопланетян виявити себе, оскільки така комбінація вкрай малоймовірна в природних умовах.

Що ще важливо, новий метод дослідників допоможе "шукати в копиці сіна голки, які нададуть спокусливі докази існування розвинених позаземних форм життя", як влучно висловився співавтор дослідження Стів Крофт.