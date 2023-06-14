Прослушивая радиоимпульсы из центра нашей галактики, ученые намерены окончательно выяснить это. Речь идет об узкочастотных импульсах, которые естественно излучают звезды (пульсары), но они же могут быть и рукотворными – как, к примеру, в радарах.

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О чем рассказывает новое исследование по поиску внеземного разума

Эти импульсы выделяются на фоне радиошума космоса, то есть по своей природе являются эффективным способом общения на больших расстояниях. Следовательно, также и привлекательным объектом для прослушивания при поиске земными учеными инопланетных цивилизаций. Ученые описали стратегию "охоты на пришельцев" в новом исследовании, опубликованном 30 мая в The Astronomical Journal.

Исследователи разработали программное обеспечение для обнаружения повторяющихся частотных паттернов и протестировали его на пульсарах, чтобы убедиться, что способны улавливать узкие частоты.

Эти частотные диапазоны очень малы, примерно в десятую часть ширины частот, используемых типичными FM-радиостанциями. Затем исследователи искали данные на телескопе в Западной Виргинии, используя этот метод.

Исследователи прислушиваются к сердцевине Млечного Пути, потому что там много звезд и потенциально пригодных для жизни экзопланет.

потому что там много звезд и потенциально пригодных для жизни экзопланет. Более того, если бы умные инопланетяне в сердце Млечного Пути захотели связаться с остальной галактикой, они могли бы благодаря своему выгодному расположению посылать сигналы на широкий спектр планет.

Обрати внимание: до сих пор SETI (международное сообщество поиска внеземного разума) в основном искало непрерывные сигналы. Но новое исследование проливает свет на удивительную энергетическую эффективность импульсов как средства межзвездной связи на огромных расстояниях.

Использование узких полос частот и повторяющихся паттернов было бы лучшим способом для инопланетян проявить себя, поскольку такая комбинация крайне маловероятна в естественных условиях.

Что еще важно, новый метод исследователей поможет "искать в стоге сена иглы, которые предоставят соблазнительные доказательства существования развитых внеземных форм жизни", как метко выразился соавтор исследования Стив Крофт.