А ще складніше помітити ті суперкари, які так і не пішли у серійне виробництво. А проте серед них є чимало таких, які справді варті нашої уваги – і ось добірка найцікавіших.

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Найвидатніші суперкари, які так і не стали серійними

Jaguar XJ13, 1966 / Фото Jaguar

Якби все склалося інакше, Jaguar XJ13 – а не Lamborghini Miura – міг би стати першим у світі середньомоторним суперкаром. Плани створення його були ще на початку 1960-х, але єдиний екземпляр збудували лише в 1966 році. На той час він вже не був конкурентним, проєкт відклали. Тож 5-літровий XJ13 з V12 двигуном зробив лише кілька швидкісних заїздів. Він все ще існує сьогодні – стоїть у Британському моторному музеї в Гейдоні.

Alfa Romeo Carabo, 1968 / Фото Stellantis

За словами представників Alfa Romeo, Марчелло Гандіні "відмовився від компаса на користь лінійки". Він розробив клиноподібний Carabo, де використав 2-літровий двигун V8 перед задньою віссю. Під час проєктування Гандіні винайшов двері-ножиці, які згодом можна буде побачити на багатьох суперкарах.

Ferrari Modulo, 1970 / Фото Morio

Можливо, найбільш футуристичний автомобіль Ferrari в історії. Modulo починав кар'єру як один з 25 спортивних гоночних автомобілів 512 S. Потім компанія Pininfarina переробила його, додавши низький клиноподібний кузов, що майже закривав усі 4 колеса і мав розсувний скляний козирок замість дверей. Modulo задумували як шоу-кар, але через понад 40 років після першої появи та після реставрації у 2018 він таки виїхав на дорогу.

Aston Martin Bulldog, 1979 / Фото Autocar

Вільям Таунс створив дизайн Aston Martin Bulldog з притаманною йому любов'ю до клиноподібних форм. Планувалася обмежена серія з 25 автомобілів із твін-турбо версією 5,3-літрового двигуна V8 потужністю 600 кінських сил. Aston заповнили салон "Бульдога" поєднанням шкіри та високотехнологічних світлодіодних сенсорних екранів. Це був план зробити авто привабливим для заможних покупців з Близького Сходу. Але у підсумку вийшов єдиний Bulldog.

Mercedes-Benz C 112, 1991 / Фото Detect and Preserve

Як і його німецькі конкуренти Audi та BMW, Mercedes представив концепт суперкара в 1991 році. C 112 був більш-менш тестовим, мав електрогідравлічні двері з крилами, двигун 6-літровий V12. Кажуть, Mercedes отримав 700 замовлень від клієнтів, які були готові купити автомобіль майже незалежно від вартості. Але політика компанії надиктувала залишити C 112 лише концептом.

Yamaha OX99-11, 1992 / Фото Yamaha

Автомобіль Формули-1 Yamaha OX99-11 мав на меті повною мірою використати досвід японської компанії у створенні двигунів. 3,5-літровий V12 видавав 400 кінських сил із 10 000 обертів на хвилину. З перегонів запозичили й карбонову ванну та центральне розташування водія. Yamaha розмістила і єдиного пасажира – в тандемі позаду пілота. Але сварка між Yamaha та інженерною фірмою IAD у поєднанні з фінансовою кризою в Японії згорнула проєкт після створення лише трьох прототипів.

Audi Rosemeyer, 2000 / Фото Audi

Audi Rosemeyer мав двигун W16 з природним уприскуванням, але, слідуючи традиції Audi, також мав повний привід. Його назвали на честь Бернда Розмайєра, який у 1930-х брав участь у перегонах на надзвичайно потужних 16-циліндрових автомобілях Grand Prix Auto Unions. Концепт розробили, щоб він був схожим на ті авто, особливо на обтічні версії, які били рекорди швидкості.

Volkswagen W12 Nardo, 2001 / Фото Volkswagen

Nardo був третім і останнім з трьох суперкарів Volkswagen, оснащений 6-літровим двигуном W12 з потужністю до 590 кінських сил. Здатність автомобіля вражаюче продемонстрували, коли він розвинув середню швидкість понад 200 миль за годину протягом 24 годин на італійському випробувальному треку, на честь якого його і назвали.

Cadillac Cien, 2002 / Фото GM

Cien – іспанське слово, що означає "сотня", тож було доречним вибором для концепту, що святкував сторіччя Cadillac. Cien був ефектним спортивним автомобілем зі спеціально розробленим 7,5-літровим двигуном V12 потужністю близько 750 кінських сил, встановленим перед задньою віссю. Це американський автомобіль, але більша частина розробки відбувалася у Великій Британії.

Maserati Birdcage, 2005 / Фото Pininfarina

Maserati Birdcage 2005 року побудований на честь 75-річчя італійської компанії. Створений у стилі Pininfarina і благословенний однією з найбільш знакових назв в історії фірми, Birdcage мав би мати шалений успіх. Побудований на базі MC12 з двигуном V12 від Ferrari Enzo потужністю 700 кінських сил, автомобіль мав закриту кабіну, доступ до якої відривався підняттям козирка з переднім носовим конусом. Однак подарунок компанії самій собі так і залишився концептом.