4 признака, что ты во время похудения теряешь не жир, а мышечную массу

Похудеть иногда чрезвычайно сложно. Новая диета и режим упражнений требуют серьезных изменения в образе жизни. И хотя традиционно цель – сбросить жир и набрать мышечную массу. Бывает наоборот – ты избавляешься мышечной массы, так и не потеряв лишний жир.

К твоему вниманию 4 признака того, что во время похудения ты теряешь именно мышечную массу, а не жир. Обрати на них внимание, чтобы внести коррективы в свой подход к похудению.

Примечательно Гуру фитнеса назвал 3 золотые правила здорового образа жизни

1. Твои тренировки кажутся тяжелее, чем обычно

Твои тренировки резко стали тяжелее. А сам ты чувствуешь, что хочешь покончить с ними. Конечно, у всех бывают плохие дни, когда тренироваться не хочется вообще. Но если это происходит в течение нескольких дней, то это уже тревожный звоночек. У тебя просто становится меньше мышечной силы. Поэтому неудивительно, что для обычных тренировок ты просто физически становишься не готовым.



Если ты чувствуешь слабость и постоянную усталость – это тревожный звоночек / Фото Unsplash

2. Ты чувствуешь слабость

Ты не только почувствуешь последствия потери мышечной массы в тренажерном зале. Это еще и повлияет на остальные спектры твоей жизни. Когда ты худеешь, ты ешь слишком мало. А это, в свою очередь, влияет на мышцы. Их потеря может стать причиной ухудшения координации, появления чувства слабости и вялости. Поэтому не нужно резко худеть, если ты активно занимаешься спортом. Очень скоро ты доведешь свое тело до истощения.

3. Твой процент жира не уменьшается

Если вес снижается, но ты не видишь разницы в размерах, это может быть плохим знаком. Постарайся проследить за процентным содержанием жира. Это позволит определить, действительно ли ты теряешь мышечную массу вместо жира. Поэтому не поленись использовать весы, которые определяют содержание жира в организме. Как правило, в тренажерных залах таковые имеются.



Если твой вес снижается, но не меняются размеры – это плохой знак / Фото Unsplash

4. Ты слишком быстро теряешь вес

Когда твой вес резко падает, это не всегда хорошо. Понятное дело, что хотелось бы чрезвычайно быстро достичь желаемых результатов. Но задумайся, на какие жертвы идет твой организм, чтобы "стать" таким как тебе хочется. В идеале ты не должен терять более 1 килограмм в неделю. Если же больше, то следует быть максимально осторожным, ведь есть шансы, что "тает" именно мышечная масса.

Возьми на вооружение Как повысить свою мотивацию к тренировкам: 5 простых и эффективных советов

Обрати внимание на эти факторы, чтобы не избавляться мышечной массы в желании похудеть. Помни о том, что ничего не происходит мгновенно, поэтому не стоит стремиться похудеть за несколько недель на десятки килограммов. Ни к чему хорошему это не приведет.