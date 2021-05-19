Ари Бумсма понимает, что здоровый образ жизни – не такая уж легкая задача. Тебе нужно будет кардинально изменить свои привычки, выработав некоторые, а от некоторых – избавиться раз и навсегда.

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"Мы хотим максимально возможных изменений за как можно меньшее время, но, в конце концов, изменения редко, если вообще когда-либо являются долгосрочными", – отмечает он.

3 золотые правила здорового образа жизни

1. Ешь небольшими порциями

Хочешь похудеть? Тогда очень важно меньше есть. Разумеется, не пропуская незаменимые питательные вещества. Один из способов есть меньше – уменьшить порции. Поэтому не готовь слишком много еды.

"Помни, что быть сытым – вредно. Мы не едим гораздо больше, чем нам нужно. Сначала компенсируй свои небольшие порции орехами или полезными закусками, сыром или йогуртом с фруктами. Таким образом, твоё тело может постепенно привыкнуть к новому количеству", – отметил эксперт.



Избегай больших порций пищи и не переедай / Фото Unsplash

2. Будь осторожен с сахарами и углеводами

Он рекомендует стараться избегать сахара, а также продуктов с добавленным сахаром.

"Слишком много сахара в крови нарушает твой гормональный баланс, потому что твоё тело вырабатывает инсулин, а если это происходит слишком часто, он откладывается в виде жира", – рассказывает Бумсма.

Другими словами: это делает тебя толще. То же самое с углеводами. Обычно мы незаметно съедаем их слишком много. И если ты не будешь сжигать калории в течение дня, ты уверенно будешь набирать лишний вес.



Спрячь пирожные, чтобы они не мозолили тебе глаза / Фото Unsplash

"Было бы разумно заменить углеводы хотя бы в одном из приемов пищи фруктами или овощами. Убедись, что ты не кладешь на видное место чипсы, шоколад или печенье. Держи их в шкафу, а вот в поле зрения – полезные продукты. Здоровые закуски также могут помочь уменьшить тягу к перекусам", – отмечает он.

3. Избегай переработанных продуктов

Чтобы вести здоровый образ жизни, о котором ты всегда мечтал, начинай с основ.

"Отныне привычки составляют основу того, как ты хочешь относиться к еде. Отдавай предпочтение свежей и разнообразной пищи, а также избегай продуктов, которые производятся на фабрике", – отмечает он.



Отдай предпочтение овощам и фруктам вместо переработанных продуктов / Фото Unsplash

Если ты завтракаешь, обедаешь и ужинаешь в одно и то же время каждый день, твоё тело привыкает к этому. Поэтому ты менее склонен делать неправильный выбор. А и правда: чем дольше ты ожидал пищу, тем выше были шансы отдать предпочтение чему-то вредному.

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