Если ты хочешь наконец заняться своим тело, то без мотивации тебе просто не обойтись. К твоему вниманию несколько простых и эффективных советов, которые помогут повысить ее уровень до максимума!

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1. Выбери правильную одежду

Хватит носить старые спортивные шорты и футболку. Одежда помогает создавать соответствующее настроение, вдохновляя на тренировку. Поэтому тебе нужно выбрать наконец удобную спортивную одежду, в которой ты будешь нравиться себе. Как показывают исследования, профессиональная спортивная одежда и обувь мотивируют заниматься спортом и не пропускать тренировки.



Тебе должно быть комфортно в спортивной одежде, которую ты носишь / Фото Unsplash

2. Добавляй нововведения

Одна и та же тренировка каждый день. Одни и те же движения и подходы. Все это может превратить построение собственного тела в рутину. Чтобы преодолеть ее, важно регулярно переходить на новый график тренировок. Также стоит добавлять новые упражнения и бросать себе новые вызовы.

3. Включай музыку

Музыка – отличный стимул. Яркие ритмы и вдохновляющие тексты могут поднять тебе настроение. Также с помощью музыки можно поддерживать темп во время выполнения упражнений. А еще музыка может быть отличным компаньоном для тех, кто ходит в спортзал без друзей или знакомых.



Музыка может быть отличным мотиватором для тебя / Фото Unsplash

4. Помни о воде

Эксперты рекомендуют выпивать не менее половины литра воды перед началом тренировки. Для чего это необходимо? В твоем теле происходит более 10 миллионов биохимических реакций в секунду. И большинство из них зависят от гидратации. Поэтому отказ от воды – не самое лучшее, что ты можешь сделать, если планируешь тренироваться. Особенно, если учитывать тот факт, что жидкость во время занятий активно выводится из твоего тела.

5. Найди партнера

Тебе необходимо найти партнера для тренировок. Тогда у тебя будет дополнительный стимул выйти из дома в те дни, когда тебе очень лень это делать. Тренировки с напарником или другом могут сделать упражнения значительно эффективнее. А еще вы можете устраивать своеобразные соревнования, которые будут помогать достигать прогресса.



Тренируйся с друзьями, чтобы поддерживать мотивацию / Фото Unsplash

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