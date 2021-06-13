Эффективные и опасные: 5 упражнений, которые нужно выполнять под присмотром тренера

Тело – самый из механизмов, ведь он может выполнять бесконечное количество различных движений. Зато структура суставов требует правильного их выполнения, если ты не хочешь травмироваться. Вот тренеры и назвали 5 взрывных упражнений, которые могут стать причиной травматизма.

К счастью, тело очень устойчивое, и тот факт, что ты делаешь потенциально опасное движение несколько раз, не всегда заканчивается травмой. Но важно помнить, что большинство травм возникает при повторении, после большого количества неправильных исполнения.

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Например, для разрыва межпозвонкового диска нужно несколько тысяч изгибов позвоночника. В этом смысле существует ряд очень популярных упражнений в тренажерных залах, которые исследовали, чтобы подтвердить, что они потенциально вредны. Посмотрим, какие упражнения лучше выполнять под строгим наблюдением тренера.

5 упражнений, которыми можно травмироваться в тренажерном зале

1. Тяга к шее

Это упражнение делается для укрепления мышц спины. Но у большинства людей оно может стать причиной повреждения плечевого сустава, особенно в поздний части движения.

Альтернатива: можно выполнять это упражнение, поднимая штангу до груди, а не к шее. Это значительно безопаснее.

2. Жим штанги за шею

Это упражнение тоже может повредить плечевой сустав. Для его выполнения кладем штангу за голову, опираясь на затылок, и толкаем вверх к разгибанию локтей. Опасность заключается в начальном толчке, когда очень напряженный плечевой сустав.

Другой вариант: выполняй упражнение со штангой у груди или с гантелями в более продвинутом положении.

3. Брюшные скручивания с нагрузкой

Это упражнение выполняется лежа на спине, сгибая позвоночник, опираясь на грудь тяжелым диском. Цель – проработать прямую мышцу живота. Это движение, особенно когда мы его выполняем с нагрузкой, потенциально может повредить наши межпозвоночные диски на поясничном уровне.

Как можно изменить? Для работы этой мускулатуры мы можем выполнять планку в различных вариантах сложности и интенсивности.

4. Вращение колонны с нагрузкой

Это упражнение можно выполнять с различными видами сопротивления, например, на шкиве средней высоты. Речь идет о выполнении вращений туловища, чтобы обработать косые мышцы живота. Вращение позвоночника, которые выполняются с нагрузкой и на высокой скорости, могут повредить межпозвоночные диски.

Во избежание риска, повороты должны происходить сквозь бедра, полностью стабилизируя позвоночник. Благодаря этому мы можем обработать косые мышцы живота без риска для спины.

5. Российские твисты

В чем проблема? Силовой тренер Майк Робертсон отмечает, что это упражнение усиливает нагрузку на нижнюю часть спины.

"Начнем с того, что нижняя часть спины не может поворачиваться на более 10 – 15 градусов, а размещение в этом положении без поддержки оставляет ее в уязвимом положении", – отмечает Робертсон.

Альтернатива: падающий жим или полный контакт твист. Эти упражнения менее агрессивны, если сравнивать с российским твистом. А ценные они потому, что столь же эффективны.

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Поэтому стоит ответственно подойти к выбору упражнений, с помощью которых ты прокачивать свое тело. Это позволит тебе избежать нежелательного травматизма, а также достичь желаемых результатов.