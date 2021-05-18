Поэтому с мая гости сети смогут не только получить стильную стрижку, но и провести приятно время и расслабиться с помощью коктейлей на основе водки Nemiroff .

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О сети Frisor Barbershop

Эта сеть барбершопов соединила в себе старинные традиции с технологиями, кинематографическим освещением для качественной геометрии в стрижках. Классические техники в нем сочетаются с искусством скульптуры мужской стрижки. Все это позволяет раскрыть и создать индивидуальный, уверенный образ.

Сеть Frisor Barbershop представлена в 16 регионах Украины (насчитывается 40 заведений). Также у нее есть филиалы в Польше и Австрии.

В барбершопе уверяют, что они – первые, кто решился нарушать все стереотипы. Они называют себя симбиоз барберов, скульпторов и классиков, которые стремятся к совершенству. Для этого мастера еженедельно проводят встречи и мастер-классы в Киеве и по всей Украине, делятся секретами и тонкостями правильного домашнего бритья опасной бритвой, а также ритуалами королевского бритья. Не обходится и без практических советов по уходу за бородой и усами, а также о правильной укладке волос, подборе идеальной стрижки по форме лица.

"Мы хотим помочь настоящим мужчинам быть еще более независимыми и уверенными в себе. Frisor Barbershop – мужской клуб, в котором вы не только станете лучше, но и будете вооружены опытом наших предков", – отмечают в барбершопе.

Frisor Barbershop имеет главную особенность. Это первый барбершоп в Киеве и Украине, который открыли мастера.

Настойчивость – ключ к успеху

Открыл барбершоп Дмитрий Верховецкий. Сам он признается, что его всегда двигала вперед цель. Перебравшись в Киев из Николаева он понимал, что несмотря на пустые карманы у него очень много амбиций. И он решил не бояться трудностей, используя их в свою пользу.

"Я понял, что нужно открывать свое дело, даже если нет инвесторов и капитала. Я упорно работал и смог арендовать небольшое помещение на Пушкинской, где тогда впервые почувствовал всю важность руководства. На момент открытие мне было 23 года, и я до конца не верил, что это со мной произошло", – признается он в интервью.

Дмитрий обладающий таким же неудержимым духом, как и бренд Nemiroff. Неудивительно, что сеть барбершопов Frisor Barbershop и Nemiroff объединились, чтобы создать настоящий мужской клуб.

Frisor – это наш дом

Что касается работы в команде, то Дмитрий уверенный, что руководитель – это в первую очередь, человек, который не ставит себя выше других. Он должен грамотно доносить свои идеи до сотрудников, знать, что делает и какую цель преследует.

"Мы построили систему, в которой все на равных и вместе думаем, как улучшить наше место. Я прививаю ребятам ощущение, что Frisor – это наш дом. Каждый вопрос обсуждается, и все стороны приходят к одному правильному решению", – отмечает он.

Поэтому каждый гость Frisor Barbershop чувствовать себя в барбершопах сети как дома. Здесь ты не только получишь профессиональные советы от экспертов и знатоков своего дела, но и сможешь максимально расслабиться и отдохнуть от суеты.

У ребят с Frisor Barbershop наполеоновские планы. Они планируют покорить весь мир, а также создать новый мировой стандарт качества для барбершопов. Именно с этой целью они открыли новый сайт Frisor World. С его помощью они планируют стать ближе к новым франшизам. Пока барбершопы есть в Польше и Австрии, и очень скоро их количество будет только расти.

Ощущение свободы вдохновляет

Дмитрий признается, что его вдохновляют музыка, приключения, концерты и мотоцикл, который дарит ощущение свободы.

"Это очень спонтанная, но удачная покупка мотоцикла Yamaha Drug Star у парня, который просто приехал в гараж и рассказал мне о желании продать его. Он назвал смешную цену и я без раздумий купил его", – рассказал он.

"Не расслабляться и всегда быть в тонусе. Если ты не будешь жить сейчас, то когда?", – риторически спрашивает Дмитрий.

Творчество помогает развиваться

Он никогда не стоит на месте и всегда придумывает новые пути для достижения внутреннего счастья.

"Большую часть меня занимает творчество, а именно косплеи известных персонажей. Также я люблю geek-культуру и все, что с ней связано: комиксы, сериалы, фильмы, книги. Это не просто хобби, а целый мир бесконечных историй и персонажей", – рассказывает он.

Что касается косплея, то для максимального сходства с Джоном Сноу, Дмитрий катался на улицах на коне. Его все это вдохновляет, перезагружает и оставляет приятные воспоминания. Поэтому он обожает ездить на Comic Con, делать тематические фотосессии и встречаться с интересными людьми, которым тоже нравится перевоплощаться.

"Благодаря развитию творческих качеств, я нахожу нестандартные решения и всегда остаюсь немного ребенком. Именно это помогает мне в работе над Frisor", – добавляет он.

Также Дмитрий уверяет, что никогда ни о чем не жалеет. Его выбор и является результатом сегодняшних успехов.

"Все как в фильме "Назад в будущее" – если ты изменяешь прошлое, то изменяешь и будущее. Все мои ошибки, правильные или не очень решения, делают меня Димой, которого знает большинство. Мне нравится все, я ничего бы не изменил", – отмечает он.



Присоединись к мужскому клубу вместе с Frisor и Nemiroff / Фото Nemiroff

Мы считаем, что решение окунуться в атмосферу и приобщиться к мужскому клубу вместе с Frisor и Nemiroff точно будет правильным. И сделать это довольно просто – записывайся в барбершоп, обновляй свой стиль, и при этом круто проведи время в хорошей компании и с коктейлем под настроение.