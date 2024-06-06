Но как бы мы не старались, в каждой паре возникают препятствия, которые мешают сохранить страсть со временем. Патрисия Магуэ, эксперт по семейной терапии из Барселоны, говорит: все исследования долговременных отношений приходят к выводу, что секс имеет тенденцию со временем страдать.

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Как сохранить желание в длительных отношениях: общие советы

Появляются дети, больше обязанностей, становится меньше свободного времени, но больше физической усталости, формируют другие приоритеты и тому подобное. Плюс возраст является фактором – происходят изменения, которые влияют на желание.

Также важным фактором является новизна, которая заводит в начале отношений, но со временем превращается в безопасность, спокойствие и комфорт, которые, к сожалению, часто ослабляют страсть.

Иногда кажется, что поддерживать желание в стабильных отношениях сложно. Однако Магуэ убеждена, что есть способы.

Есть один момент, который является обязательным, а именно: четко осознавать, что вы должны активно стремиться дать этой части отношений пространство, потому что иначе она будет загнана в угол,

– говорит она.

Пары, которые наслаждаются лучшей сексуальной жизнью, заботятся о том, чтобы сексуальная жизнь оставалась среди приоритетов в отношениях.

Обрати внимание на эти советы эксперта по поддержанию желания в отношениях / Фото freepik

Эксперт объясняет, что желание можно поддерживать – с помощью пикантной переписки, специально выбранной одежды, определенных ароматов и тому подобного. И здесь важно, "чтобы мы очень хорошо знали себя и своего партнера".

Поговорите со своей партнершей сегодня о том, что ее больше всего возбуждает, когда вы даете ей понять, что вы ее хотите. Обсуждение такой информации – это хороший способ поддерживать желание живым,

– говорит Магуэ.

Стоит найти также способы освободить в отношениях место для приключений, новизны, таинственности, определенной степени риска и неожиданностей.

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Вот 3 приема, которые помогут желанию поднять голову.

Первый – это когда мы используем разлуку (реальную или воображаемую) с партнером, например, из-за командировки. То есть расстояние может зажечь искру.

(реальную или воображаемую) с партнером, например, из-за командировки. То есть расстояние может зажечь искру. Второй – мы используем ситуацию, когда наш партнер занимается любимым делом, когда он в своей стихии, когда он сияет, когда он демонстрирует свою уверенность в ситуации.

в ситуации. Третий – это новизна и неожиданность. Это не значит, что нужно искать камасутру и ежедневно посвящать себя какой-то позе, потому что механика и новые техники – это немного не та новизна, которая нам нужна. Речь здесь об умении играть, брать на себя разные роли, оставлять двери открытыми для экспериментов.

Ведь кризис желания часто является кризисом воображения. Сексуальное желание нуждается в нашем любопытстве, загадочности, желании поиграть. Важно перестать искать больше секса, чтобы искать лучший секс.

Но также важно перестать связывать секс исключительно со спонтанностью, потому что когда жизнь полна обязательств, ответственности, домашних дел, необходимо активно искать способы защитить пространство для секса, для связи и наслаждения.

А также стремиться к разнообразию, новым предложениям, вариациям и играм, чтобы поддерживать эту часть отношений в форме.