89 сильных бородачей стали в рядочек, чтобы побить свой же рекорд: видео забавной выходки
Источник:Книга рекордов Гиннеса
На что только не идут мужчины, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. К примеру, 89 бородачей собрались для того, чтобы сделать цепочку из бород. Звучит комично, не так ли.
Для этого на пирсе Мейн-стрит в Дайтона-Бич, что во Флориде, собрались ценители растительности на бороде со всех уголков Соединенных Штатов. Бородачи установили мировой рекорд, о котором мы и рассказываем, ссылаясь на Книгу рекордов Гиннеса.
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Длина цепочки сравнима с 20-этажкой
Итак, рекорд установила команда Beard Team USA. Ей удалось побить достижение, которое ранее также принадлежало ей. На этот раз к установлению рекорда присоединились 89 мужчин. Им удалось сделать последовательность растительности на лице, длина которой составляла почти 60 метров. Для сравнения – столько же примерно в высоту достигает 20-этажный дом.Обратим внимание! Как мы заметили, предыдущий рекорд принадлежал также им. Тогда они образовали цепочку на 45,99 метра в 2022 году.
Если же говорить о нынешнем показателе – 59 метров, – его можно сравнить размаху крыльев авиалайнера Boeing 777 или длине сразу двух синих китов.
Бородачи образовали цепочку, длиной в почти 60 метров: смотри видео
Обратим внимание, что просто связать всех участников было недостаточно. Для того, чтобы рекорд зафиксировали, им нужно было оставаться в течение 30 секунд на месте. К слову, у каждого из участников борода достигала более 20 сантиметров в длину.
Перед установлением рекорда им приказали стоять бок о бок. Саму же бороду делили на две части, чтобы их связывать. Делали это с помощью зажима для волос.
К слову, недавно в Великобритании наконец сняли длительный запрет на ношение бороды. Теперь в армии мужчины могут похвастаться пышной растительностью на лице.
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Британским военным разрешили носить бороды
- Политика армии Великобритании в отношении волос на лице раньше была консервативной: борода была запрещена, но разрешались аккуратные усы.
- Теперь же солдатам и офицерам разрешается отращивать как усы, так и бороды в течение службы в армии.
- Решение об изменении политики приняли после многолетних дискуссий и учитывали мнения военнослужащих.
- Новая политика позволяет военным иметь опрятные и ухоженные усы и бороды, за исключением "особых случаев", когда это требуется по обстоятельствам.
- Руководство армии надеется, что эти изменения привлекут больше молодых мужчин к службе.
- Некоторым военным определенных конфессий ранее разрешалось отращивать бороды, если это не нарушало их эффективность, здоровье или безопасность.