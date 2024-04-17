89 сильных бородачей стали в рядочек, чтобы побить свой же рекорд: видео забавной выходки

На что только не идут мужчины, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. К примеру, 89 бородачей собрались для того, чтобы сделать цепочку из бород. Звучит комично, не так ли.

Для этого на пирсе Мейн-стрит в Дайтона-Бич, что во Флориде, собрались ценители растительности на бороде со всех уголков Соединенных Штатов. Бородачи установили мировой рекорд, о котором мы и рассказываем, ссылаясь на Книгу рекордов Гиннеса.

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Длина цепочки сравнима с 20-этажкой

Итак, рекорд установила команда Beard Team USA. Ей удалось побить достижение, которое ранее также принадлежало ей. На этот раз к установлению рекорда присоединились 89 мужчин. Им удалось сделать последовательность растительности на лице, длина которой составляла почти 60 метров. Для сравнения – столько же примерно в высоту достигает 20-этажный дом.

Как мы заметили, предыдущий рекорд принадлежал также им. Тогда они образовали цепочку на 45,99 метра в 2022 году.

Если же говорить о нынешнем показателе – 59 метров, – его можно сравнить размаху крыльев авиалайнера Boeing 777 или длине сразу двух синих китов.

Бородачи образовали цепочку, длиной в почти 60 метров: смотри видео

Обратим внимание, что просто связать всех участников было недостаточно. Для того, чтобы рекорд зафиксировали, им нужно было оставаться в течение 30 секунд на месте. К слову, у каждого из участников борода достигала более 20 сантиметров в длину.

Перед установлением рекорда им приказали стоять бок о бок. Саму же бороду делили на две части, чтобы их связывать. Делали это с помощью зажима для волос.

К слову, недавно в Великобритании наконец сняли длительный запрет на ношение бороды. Теперь в армии мужчины могут похвастаться пышной растительностью на лице.

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