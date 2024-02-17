Фантастическое упрямство: австралиец 16 лет печатал числа от одного до миллиона, еще и словами

Чего только не придумывают люди, чтобы установить или побить рекорды. Все они стремятся получить признание за то, что сделали что-то действительно уникальное.

Вот история об одном из таких – мужчине из Муджимба-Бич, что в Австралии, по имени Лес Стюарт. Ему пришла в голову странная идея: напечатать цифры от одного до миллиона словами.

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Так Стюарт и сделал и потратил на это 16 лет.

Он начал свой путь вместе с печатной машинкой в 1982 году и завершил рекорд 7 декабря 1998 года.

в 1982 году и завершил рекорд 7 декабря 1998 года. Всего мужчине понадобилось 19 990 листов и 1000 чернильных лент.

Третий самый странный рекорд

Многие говорили Стюарту, что эта задача физически тяжелая и займет много времени, однако тот не сдался. А газета Sunshine Coast Daily подарила ему первую из семи ручных печатных машинок, которыми он пользовался за все годы.



Лес Стюарт и запечатанная цифрами бумага / Фото с Х "Guinness World Records"



А вот как выглядят листы, на которых Лес 16 лет печатал свой рекорд / Фото из Х "Guinness World Records"

Книга рекордов Гиннеса опубликовала фотографию Леса и изображение напечатанных им чисел 10 января 2022 года в твиттере.

Я просто делал то, что у меня получается лучше всего. А если вы делаете то, что у вас хорошо получается, то вы уже на полпути к цели,

– вот так комментировал мужчина свое достижение.

Которое, заметим, привлекло внимание международной аудитории, когда рекорд попал в список самых странных мировых рекордов на популярном портале Oddee, причем аж на третье место.