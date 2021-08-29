Бюджетно и с пользой для здоровья: как эффективно похудеть

Если тебе всегда казалось, что для похудения нужно питаться только суперфудами и тратить бешеные деньги, то это не совсем так. Этот процесс необязательно должен быть дорогим. Поэтому айда знакомиться с "диетой бедняка", которая поможет бюджетно и с пользой для здоровья избавиться от лишнего веса.

Эта диета состоит в основном из легкодоступных и сравнительно бюджетных продуктов. Дешево, легко и питательно. Поэтому мы призываем принять ее на вооружение.

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Из чего состоит "диета бедняка"?

Точно не из вермишели быстрого приготовления и салатиков по скидке после 20:00. Более того, в твоем рационе должно быть как можно меньше полуфабрикатов. Зато стоит отдать предпочтение крупам, овощам, фруктам.

Цельнозерновые

Итак, если ты зашел в магазин и хочешь действовать максимально эффективно, что ты делаешь? Ты ищешь недорогие, но полезные для твоего организма продукты. Например, цельнозерновые. Они не только богаты клетчаткой, но и дольше сохраняют чувство сытости.



Отдай предпочтение пасте из цельнозерновой муки / Фото Unsplash

Добавь в свой рацион плющеную овсянку, коричневый рис, макароны из цельной пшеницы.

Консервы и замороженные овощи

Если у тебя недостаточно времени для приготовления, то консервация и замороженные овощи могут тебе помочь. Во-первых, не нужно чистить нечего. Во-вторых, можно наслаждаться любимыми блюдами круглый год.



Замороженные овощи быстрее и легче готовить / Фото Unsplash

Но следует понимать, что злоупотреблять маринованными помидорчиками и огурчиками не стоит. Зато можешь отдавать предпочтение квашенине. Она значительно полезнее, а еще не менее вкусная.

А еще убедись, что в банку с твоими любимыми закатками не додали слишком много соли и сахара. Это очень важно!

Соблюдай основы

В двух словах: похудение не должно быть дорогим. Возьми на вооружение "диету бедняка". Гарантируем, что ты сможешь сбросить несколько килограммов без истощения собственного организма. Забудь о дорогих салатах из киноа, детоксикации и курсах по похудению. Вот именно они и выкачивают максимум денег, но не всегда гарантируют желаемый результат.



Твой рацион должен содержать белки, жиры и углеводы / Фото Unsplash

Если ты не только хочешь похудеть, но и работаешь над собственным телом, то следует искать бюджетные источники белка (чечевица, бобовые, творог). Что же касается рыбы, то семгу можешь смело заменить на скумбрию. Пользы будет столько же, а кошелек при этом останется толще.

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"Диета бедняка" – не отказ от всего вкусного. Это просто возможность пересмотреть свой рацион, добавив в него бюджетные, но не менее полезные продукты. А еще ты с их помощью сможешь есть меньше, оставаясь дольше сытым. Это однозначно поможет достичь желаемых результатов!