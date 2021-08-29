Бюджетно та з користю для здоров'я: як ефективно схуднути

Якщо тобі завжди здавалося, що для схуднення потрібно харчуватися лише суперфудами й витрачати шалені гроші, то це не зовсім так. Цей процес необов'язково має бути дорогим. Тож гайда знайомитися з "дієтою бідняка", яка допоможе бюджетно та з користю для здоров'я позбутися зайвої ваги.

Ця дієта складається в основному з легкодоступних і порівняно бюджетних продуктів. Дешево, легко та поживно. Тож ми закликаємо взяти її на озброєння.

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З чого складається "дієта бідняка"?

Точно не з вермішелі швидкого приготування та салатиків по знижці після 20:00. Ба більше, у твоєму раціоні має бути якомога менше напівфабрикатів. Натомість варто віддати перевагу крупам, овочам, фруктам.

Цільнозернові

Отже, якщо ти зайшов до магазину й хочеш діяти максимально ефективно, що ти робиш? Ти шукаєш недорогі, але корисні для твого організму продукти. Наприклад, цільнозернові. Вони не лише багаті на клітковину, а й довше зберігають відчуття ситості.



Віддай перевагу пасті з цільнозернового борошна / Фото Unsplash

Додай до свого раціону плющену вівсянку, коричневий рис, макарони з цільної пшениці.

Консерви і заморожені овочі

Якщо ти не маєш достатньо часу для готування, то консервація та заморожені овочі можуть тобі допомогти. По-перше, не потрібно чистити нічого. По-друге, можна насолоджуватися улюбленими стравами цілий рік.



Заморожені овочі швидше та легше готувати / Фото Unsplash

Але варто розуміти, що зловживати маринованими помідорчиками й огірочками не варто. Натомість можеш віддавати перевагу квашенині. Вона значно корисніша, а ще не менш смачна.

А ще переконайся, що у банку з твоїми улюбленими закрутками не додали надто багато солі та цукру. Це дуже важливо!

Дотримуйся основ

У двох словах: схуднення не повинне бути дорогим. Візьми на озброєння "дієту бідняка". Гарантуємо, що ти зможеш скинути кілька кілограмів без виснажування власного організму. Забудь про дорогі салати з кіноа, детоксикацію та курси зі схуднення. От саме вони й викачують максимум грошей, але не завжди гарантують бажаний результат.



Твій раціон повинен містити білки, жири та вуглеводи / Фото Unsplash

Якщо ти не лише хочеш схуднути, а й працюєш над власним тілом, то варто шукати бюджетні джерела білка (сочевиця, бобові, сир). Що ж стосується риби, то сьомгу можеш сміливо замінити на скумбрію. Користі буде стільки ж, а гаманець при цьому залишиться товстішим.

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"Дієта бідняка" – не відмова від усього смачного. Це просто можливість переглянути свій раціон, додавши до нього бюджетніші, але не менш корисні продукти. А ще ти з їхньою допомогою зможеш їсти менше, залишаючись довше ситим. Це однозначно допоможе досягнути бажаних результатів!