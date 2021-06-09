"Это были одни из самых тяжелых 30 дней тренировок": как блогер выполнял упражнения героя аниме

Блогер Коул Бейкер регулярно бросает себе 30-дневные фитнес-вызовы, чтобы оценить их эффективность в наращивании силы и мышц. В своем последнем видео Бейкер берет на себя одну из самых популярных фитнес-задач: тренировку Ванпанчмена. Смотри, не уничтожила ли она его за месяц.

Для тех, кто может быть еще не знаком с этим режимом фитнеса, то это ежедневный распорядок дня, которого придерживается герой Сайтама из аниме "One Punch Man".

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Состоит распорядок Ванпанчмена из таких упражнений:

100 отжиманий

100 скручиваний

100 приседаний

Бег на 10 километров

"Это гораздо больше, чем я привык выполнять", – признается Бейкер в начале месяца.

Мы не устаем напоминать, что совсем не обязательно бросать и себе такие сумасшедшие вызовы. Не стоит изнурять свой организм, требуя от себя слишком много. Если же соответствующее желание есть, то стоит делать это под наблюдением персонального тренера!

Самое интересное, что именно беговая часть испытания оказывается самой большой проблемой с течением времени. Однако после первых двух дней Бейкер заявляет, что его время на каждой пробежке постепенно улучшается.

"Знаете что, становится все проще и легче, поэтому это хорошо", – добавляет он.

Боль сохраняется на протяжении всех 30 дней, но Коул продолжает выполнять 300 повторений с собственным весом и бегать по 10 километров в день.

"Не могу поверить, что мы зашли так далеко с проблемами в зоне голени и стопы. Они появились из-за того, что я так много бегал. За последнюю неделю или около того, моё время не улучшилось, но я виню в этом именно болезненные ощущения в ногах. Они абсолютно убивают меня, и им становится все хуже и хуже", – говорит он.

Покалывание голени – болезненный побочный эффект перетренированности у бегунов. Он часто может возникать в результате попытки сделать слишком много за короткий промежуток времени. Хотя существуют методы растяжки, которые могут помочь, одна из лучших вещей, какую ты можешь сделать для восстановления, – облегчить тренировки и отдохнуть. Но точно не бегать каждый день по 10 километров, добивая себя.

Смотри, как Коул Бейкер 30 дней выполнял тренировку Ванпанчмена:

В конце месяца Бейкер похудел почти килограмм и признает, что после тренировки не произошло особых видимых физических изменений. Но он может почувствовать заметное улучшение своей физической формы.

Похудение происходит не столько от упражнений, сколько от диеты. Я определенно собираюсь сделать перерыв в беге, чтобы, надеюсь, вылечить ноги. Это были одни из самых тяжелых 30 дней тренировок, которые у меня когда-либо были. Однако сейчас я чувствую себя значительно лучше,

– говорит Бейкер.

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Тренировка Ванпанчмена однозначно прокачает твою выносливость и силу. Но не стоит ожидать, что за короткий промежуток времени ты сможешь нарастить мышечную массу и увидеть стремительные изменения рельефа.