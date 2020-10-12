Попытки быстро достичь желаемого результата в спортзале могут стать причиной появления перетренированности. Men 24 рассказывает тебе, что это такое и как с ней бороться, чтобы не ставить на паузу прокачку тела!

Перетренированность – очень распространенное явление. Оно часто касается тех, кто только начал ходить в спортзал, но желает как можно скорее достичь результата. Men 24 рассказывает тебе, что такое перетренированность и как с нею бороться.

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Что такое перетренированность?

Если коротко, то это ощущение хронической усталости . Возникает оно вследствие постоянных физических нагрузок.

Почему возникает перетренированность? Причина появления перетренированности простая до невозможности. Ты требуешь от своего организма больше, чем он может дать. В результате он начинает выражать свое "фе". Поэтому фитнес-тренеры рекомендуют новичкам не пытаться посягать на славу профессионалов с самого начала тренировок.



Перетренированность возникает вследствие злоупотребления физическими нагрузками / Фото istock

Все мы знаем, что желаемый результат появляется тогда, когда ты выкладываешься хотя бы на 101%. Но регулярное истощения себя и собственного организма может стать роковой ошибкой для начинающих спортсменов.

Построение идеального тела требует тонкого подбора нагрузки, а также восстановления . Последнее необходимо, чтобы появлялся прогресс в накачке.

Еще одна причина перетренированности – спорт-аддикция. Во время тренировки в кровь секретируются эндорфины. Они вызывают у тебя чувство эйфории и радости. В результате отсутствие нагрузок может подавлять тебя и портить настроение. Поэтому ты пытаешься ходить в зал каждый день. Отсюда и один из вариантов появления перетренированности.



Также на это состояние может повлиять ощущение эйфории во время тренировок / Фото pexels

Как побороть перетренированность

Если ты не знаешь, то восстановление – такая же полноценная часть тренировочного процесса, как и сами походы в спортзал . И именно в моменты отдыха происходит рост результатов.

Процесс восстановления длится от 24 часов до нескольких дней . На полное восстановление мышечной ткани, если ты занимался высокоинтенсивными тренировками, может длиться до месяца.



Процесс восстановления может длиться от суток до нескольких месяцев / Фото adobestock

Дисбаланс между объемами тренировок и время отдыха сначала становится причиной выхода на тренировочное плато . А со временем твои показатели будут только снижаться.

Если у тебя легкая форма перетренированности – нужно несколько дней отдохнуть или хотя бы снизить степень активности. И только после полного восстановления физической активности ты можешь вернуться к обычному режиму.

Запущенная форма перетренированности может потребовать от нескольких недель до нескольких месяцев восстановления. Поэтому нужно прислушиваться к своему организму, чтобы не ухудшать свое состояние.

Фитнес-тренеры рекомендуют новичкам не браться сразу за таскание "железа". Следует сначала составить программу тренировок со специалистом, чтобы не только получить желаемый результат, но и не навредить себе.