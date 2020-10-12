Что такое перетренированность: как она возникает и как с ней бороться
Попытки быстро достичь желаемого результата в спортзале могут стать причиной появления перетренированности. Men 24 рассказывает тебе, что это такое и как с ней бороться, чтобы не ставить на паузу прокачку тела!
Перетренированность – очень распространенное явление. Оно часто касается тех, кто только начал ходить в спортзал, но желает как можно скорее достичь результата. Men 24 рассказывает тебе, что такое перетренированность и как с нею бороться.
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Что такое перетренированность?
Если коротко, то это ощущение хронической усталости. Возникает оно вследствие постоянных физических нагрузок.
Почему возникает перетренированность? Причина появления перетренированности простая до невозможности. Ты требуешь от своего организма больше, чем он может дать. В результате он начинает выражать свое "фе". Поэтому фитнес-тренеры рекомендуют новичкам не пытаться посягать на славу профессионалов с самого начала тренировок.
Перетренированность возникает вследствие злоупотребления физическими нагрузками / Фото istock
Все мы знаем, что желаемый результат появляется тогда, когда ты выкладываешься хотя бы на 101%. Но регулярное истощения себя и собственного организма может стать роковой ошибкой для начинающих спортсменов.
- Построение идеального тела требует тонкого подбора нагрузки, а также восстановления. Последнее необходимо, чтобы появлялся прогресс в накачке.
Еще одна причина перетренированности – спорт-аддикция. Во время тренировки в кровь секретируются эндорфины. Они вызывают у тебя чувство эйфории и радости. В результате отсутствие нагрузок может подавлять тебя и портить настроение. Поэтому ты пытаешься ходить в зал каждый день. Отсюда и один из вариантов появления перетренированности.
Также на это состояние может повлиять ощущение эйфории во время тренировок / Фото pexels
Как побороть перетренированность
Если ты не знаешь, то восстановление – такая же полноценная часть тренировочного процесса, как и сами походы в спортзал. И именно в моменты отдыха происходит рост результатов.
Процесс восстановления длится от 24 часов до нескольких дней. На полное восстановление мышечной ткани, если ты занимался высокоинтенсивными тренировками, может длиться до месяца.
Процесс восстановления может длиться от суток до нескольких месяцев / Фото adobestock
- Дисбаланс между объемами тренировок и время отдыха сначала становится причиной выхода на тренировочное плато. А со временем твои показатели будут только снижаться.
- Если у тебя легкая форма перетренированности – нужно несколько дней отдохнуть или хотя бы снизить степень активности. И только после полного восстановления физической активности ты можешь вернуться к обычному режиму.
- Запущенная форма перетренированности может потребовать от нескольких недель до нескольких месяцев восстановления. Поэтому нужно прислушиваться к своему организму, чтобы не ухудшать свое состояние.
Фитнес-тренеры рекомендуют новичкам не браться сразу за таскание "железа". Следует сначала составить программу тренировок со специалистом, чтобы не только получить желаемый результат, но и не навредить себе.
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