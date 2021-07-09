Чемпион Ninja Warrior попытался набрать как можно больше мышечной массы за 30 дней: видео вызова

Чемпион Ninja Warrior Бен Полсон – худощавый, подвижный чувак. В конце концов, он зарабатывает себе на жизнь преодолением полос препятствий, подобно Человеку-пауку. Но в своем последнем видео на ютьюбе он бросает вызов себе, чтобы добиться серьезных успехов всего за 30 дней. Его план: набрать как можно больше мышц, "поднимая тяжести и много поедая".

Для начала Полсон проходит DEXA-сканирование, чтобы узнать, с чего он начал с точки зрения состава тела. Он весит 83 килограмма, а процент жира в организме составляет 7,5 процента. Полсон объясняет, что он планирует сделать 3-дневный сплит на толкание, тягу и ноги.

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Вот как будут выглядеть фазы тренировки Бена Полсона:

Толчки: это будут только упражнения для верхней части тела с "толчком" против сопротивления. Например, жим лежа, расширение трицепсов. Все для того, чтобы прокачать грудь и трицепс.

это будут только упражнения для верхней части тела с "толчком" против сопротивления. Например, жим лежа, расширение трицепсов. Все для того, чтобы прокачать грудь и трицепс. Тяга: эти дни предназначены для тяги с сопротивлением, с такими движениями, как тяги вниз, тяги сидя и сгибания рук на бицепс. Все для того, чтобы прокачать спину и бицепсы.

эти дни предназначены для тяги с сопротивлением, с такими движениями, как тяги вниз, тяги сидя и сгибания рук на бицепс. Все для того, чтобы прокачать спину и бицепсы. Ноги: Как восклицает Полсон: "Приседайте, дети!"

Первый день он начинает с толчков, комплексных упражнений, за которыми следуют изолирующие упражнения. Полсон устанавливает план с 3 подходов по 8-12 повторений в каждом упражнении, который, по его словам, является "оптимальным количеством повторений для каждого упражнения для наращивания мышечной массы, или гипертрофии".

День 2 – день тяги, который начинается с подтягиваний, тяги сидя, сгибаний сидя, сгибаний на бицепсы.

На 3 день (день ног) Полсон переходит на "незнакомую территорию". По его словам, "эти барабанные палочки не привлекают особого внимания: они отлично подходят для воина-ниндзя, но не особо для приседания". Его движения охватывают толчки бедрами, сгибание ног сидя и сгибания ног лежа на животе.

До 4-го дня у него был плохой синдром DOMS (отсроченная болезненность мышц на съемочной площадке), и он "едва мог одеваться". Но к концу недели он вновь обретает свой ритм.

Смотри, как Бен Полсон пытался за 30 дней набрать максимум мышечной массы:

Независимо от своей подготовки, Полсон знает, что диета играет жизненно важную роль в наращивании мышечной массы и поддержке избытка калорий. Но именно здесь он и напортачил, говорит он. Он отмечает, что недостаточно внимательно следил за своими макросами, зато выполняя в основном догадки, чтобы не перегружать себя и не терять мотивацию в тренажерном зале.

Итак, на 2 недели его DOMS уменьшился, а его вес увеличился до чуть ли не 85 килограммов. Чтобы улучшить свои тренировки, он начал выполнять суперсеты и дроп-сеты на третьей неделе, где он также увеличил вес, который использовал.

Были и другие препятствия: например, на 22-й день он говорит, что у него был "плохой умственное день" – чтобы его преодолеть, он сосредоточился на такой фразе: "Не позволяйте своим чувствам диктовать ваши действия. Позвольте вашим действиям диктовать свои действия". И к 4-в недели он вернулся в нужное русло.

В итоге этой задачи, Полсон говорит, что одна из самых успешных стратегий для достижения его результатов – это просто справиться с усталостью в тренажерном зале, и в конце концов это окупилось. К концу 30 дней его вес достиг почти 86 килограммов, а его жировые отложения все еще колебались на уровне 8 процентов худощавого, среднего и достойного воина ниндзя. Но очень раскачаться, как ты понимаешь, ему не удалось.

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