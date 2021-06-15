В недавнем видео доктор Майкл Варшавски, более известный как доктор Майк, делится перечнем самых распространенных ошибок, которые, как он видел, делают пациенты. Большинство из них касаются новичков, которые только начинают заниматься построением тела своей мечты. Но актуальными они могут быть и для тебя.

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1. Концентрируешься только на тренировках

Многие люди, которые пытаются похудеть, рассматривают упражнения как свой единственный, лучший метод похудения, объясняет Майк. Зато есть другие важные факторы, например, диета.

"От 70 до 80 процентов потери веса происходит в результате употребления пищи. Вы должны думать о восстановлении, сне, питании и упражнениях. Нельзя просто сосредоточиться на одном столбе", – отмечает он.



Работа над своим телом – не только выполнение упражнений / Фото Unsplash

2. Попытка "точечного уменьшения" жира

"Этого не существует. Это прошло проверку снова и снова... Вы должны уменьшить содержание жира во всем теле, чтобы добиться большей мускулатуры", – подчеркивает он.

Майкл цитирует исследования теннисистов, у которых, возможно, предсказуемо больше мышц на доминирующих предплечьях, чем на недоминантных руках, но содержание жира в каждой руке точно такой же.

3. Капризы фитнеса

"Чем проще твое тренировки, тем больше у тебя шансов добиться долгосрочного успеха. Я говорю о смешении кардио с некоторыми старомодными сложными движениями тяжелой атлетики", – добавляет Майкл.

4. Обязательная покупка добавок

"Вам не нужно покупать пищевые добавки. Сначала вам нужно стать последовательными в своих тренировках. Вы должны убедиться, что следуете правильным протоколам, придерживаетесь здоровой диеты и правильно восстанавливается", – объясняет Майк.

Он сообщает, что польза от добавок незначительная на таком раннем этапе твоего пути к фитнесу.

5. Выполняешь упражнение неправильно

Майк рассказывает, что в тренажерном зале часто видит одну и ту же ошибку: кто-то бежит на беговой дорожке, держась за бока.

"По сути, вы уменьшаете интенсивность тренировки, уменьшаете нагрузку на мышцы кора, таким образом, ослабляя их, ухудшая осанку", – объясняет он.



Если выполнять упражнения неправильно, то и результат будет сомнительный / Фото Unsplash

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6. Упор на числах

"Вычитывание прогресса может быть интересным и увлекательным занятием, но зацикливание на цифрах действительно контрпродуктивно. Если вы будете регулярно приходить на занятия, это будет означать гораздо больше, чем просто интенсивность тренировок, вес, который вы поднимаете, количество сжигаемых калорий. Забудьте о цифрах, особенно в начале. Сосредоточьтесь на том, чтобы появиться, хорошо провести время, и получить удовольствие от процесса", – добавляет врач.

7. Слишком тяжело, слишком рано

Майк лечил многих пациентов, у которых была потрясающая первая сессия с личным тренером. А потом они заболели или получили травмы, потому что изо всех сил пытались продвинуться дальше, чем их тело было готово.

"Никогда не выкладывайтесь на первой тренировке. Это создает повышенный риск травмы, и у вас меньше шансов вернуться в спортзал", – объясняет он.

8. Неправильная растяжка

"Я говорю всем, что им необходимо хорошо разогреться перед любым тренировкам. Зато растяжку можно и нужно отложить до конца тренировки", – добавляет он.



Не стоит забывать о разогреве в начале и растяжке в конце тренировки / Фото Unsplash

9. Пропуск веса

Майк говорит, что если ты избегаешь силовых упражнений в своих тренировках, ты лишаешь себя ряда преимуществ. Говорится в частности об улучшении скорости метаболизма, повышении способности организма сжигать калории, улучшение осанки и равновесия, а также сна.

10. Пренебрежение отдыхом

Обеспечение твоего тела достаточным количеством отдыха, потреблением белка, сном и гидратацией – все это важно. Это поможет твоим мышцам восстановиться и стать сильнее после тренировок, а также снизит вероятность получения травм во время занятий.

"На самом деле было доказано, что когда вы перетренируетесь или недосыпаете, уровень гормонов стресса может достигать максимума и оставаться хронически высоким. Это может препятствовать вашему прогрессу и увеличивать риск травм", – объясняет врач.

Попробуй избегать этих ошибок, чтобы не остановиться на полпути к достижению заветных результатов. Помни о грамотном подборе упражнений, сбалансированном и здоровом рационе, а также об отдыхе ночью. Все это очень важно для формирования тела своей мечты.