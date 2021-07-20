Блогер прожил день по графику Зака Эфрона: стал ли он спасателем Малибу – видео

Джесси Джеймс Вест решил в течение 24 часов питаться и тренироваться как актер Зак Эфрон. Поэтому нам самим интересно, превратился ли он за это время на спасателя Малибу. Напомним, что в одноименном фильме 33-летний актер сыграл одну из главных ролей.

Заку Эфрону всегда удавалось поддерживать свое тело в идеальной форме. Ты, наверное, видел его в "Спасателях Малибу" или слышал, как он говорит об интенсивных тренировках и диете, которые помогали ему. И хотя Зак неоднократно заявлял, что меры, которые он употреблял для достижения такого вида, были бессмысленными, наш новый герой решил скопировать его день.

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Блогер повторил диету и тренировки Зака ​​Эфрона

Джесси Джеймс Вест решил принять вызов – следовать один день из жизни Ефрона. Парень не сообщает, где именно он взял план тренировок и диеты.

Вызов начинается с пробуждения в 4:20 утра.

Завтрак в него белковый. Он состоит из 4 яиц, жареной курицы, овощей (без заправок) и авокадо. Так он получает 66 граммов белка, 7 граммов углеводов и 25 граммов жира.

"Я почти уверен, что в его диете почти нет углеводов. У моего тела появляются симптомы отмены", – говорит Уэст, заканчивая завтрак.

В 5 утра он отправляется к домашнему спортзалу на первую тренировку – на спину и бицепсы. Тяжелая тренировка идет вопреки легкой рутине, о которой тренер Ефрона с "Спасателей Малибу" рассказывал. Тренировка состоит из:

Подтягивания с отягощением;

Становой тяги со штангой;

Тягой штанги;

Сгибание рук с гантелями;

Сгибание рук с гантелями на молоточках;

Сгибание рук с гантелями Зоттоман.

"Черт, я весь промок. Это действительно была феноменальная тренировка", – говорит Уест.

В 7:00 утра Уест выходит на улицу, чтобы испытать себя на некоторых вещах, которые сделал Эфрон, когда появился в фильме "Звездное выживание с Беаром Гриллсом".

После этого он возвращается на кухню для второго приема пищи, который состоит из: миски тушеных овощей, 170 граммов нежирного фарша из индейки и горячего зеленого чая. В этом случае он получает 35 граммов белка, 12 граммов углеводов и 19 граммов жира.

Смотри, как блогер пытается воспроизвести график дня Зака ​​Эфрона:

Затем он садится на солнце, чтобы загореть, как Эфрон в фильме, а потом готовит блюдо номер три. Оно состоит из филе и цветной капусты, приготовленных на кокосовом масле. В этом случае его организм насыщается 44 граммами белка, 2 граммами углеводов и 17 граммами жира.

"Сохраняем постоянство, снова почти полностью отказываемся от углеводов. Да, это может быть просто и понятно, но на самом деле я чувствую себя очень хорошо. Я не чувствую себя измотанным и ленивым, когда ем меньше углеводов", – говорит Вест.

В 16:45 он прибывает на тренировку Ефрона для пресса, состоящую из:

Махов ногами: 3 раунда по 30 секунд

Russian Twist с нагрузкой: 3 раунда по 30 секунд

Приседания с отягощением: 3 раунда по 30 секунд

После этого в 18:15 он готовит следующее блюдо – салат из лосося. Имеем на выходе 66 граммов белка, 2 грамма углеводов и 25 граммов жира. Он отдыхает несколько часов, а в 21:00 возвращается на кухню, чтобы снова поесть. Его последний прием – говяжий фарш и 3 вареных яйца.

Окончательный подсчет показателей за весь день: 259 граммов белка, 24 грамма углеводов и 118 граммов жира. Всего 2194 калории.

"Я ел много белка. Я никогда не ел так мало углеводов. Я чувствую себя очень хорошо. Моя энергия была постоянной в течение дня. Сейчас я очень устал, но это то, что нужно делать, если хочешь попробовать пожить как Зак Эфрон", – говорит он.

Как видишь, график актера Зака ​​Эфрона – не такой уж и простой. От себя мы скажем, что отказаться от углеводов точно не смогли бы. А ты?

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