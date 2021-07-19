Комплексом упражнений поделился танцующий фитнес-тренер Ник Волкер. Он убежден, что иногда лучше променять общую тренировку на точечную. Это, по его мнению, способно принести больше пользы в перспективе.

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"В зависимости от фазы тренировок, которую я прохожу по своей собственной программе, я могу изолировать различные группы мышц. На этой тренировке я хотел достичь силы и гипертрофии (размера) в ногах и плечах", – объясняет он.

Совет тренера: используй как двусторонние, так и односторонние движения во время тренировок. Это полезно для твоего тела.

Тренировка для плеч и ног

Традиционно разогреваем мышцы с помощью танца.

Приседания со штангой с поднятой пяткой: 5 подходов по 5 повторений

Эластичная лента для колена: 5 подходов по 10 повторений на каждую ногу

Жим над головой: 4 подхода по 12 / 10 / 8 / 8 повторений

Поперечный подъем вперед: 4 подхода по 12 повторений на каждую руку

Болгарские сплит-приседания: 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу

Мостик с эластичной лентой: 3 подхода по 15 – 20 повторений

Жим Арнольда на коленях: 3 подхода по 12 повторений на каждую руку

Жук на спине: 3 подхода по 30 повторений

Не забывай отдыхать в течение 30 – 45 секунд между упражнениями.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения от тренера:

Совет от тренера: получай удовольствие от тренировки. Соревнуйся с собой, наслаждайся и становись лучшим с каждым днем.

Ну просто грех не взять на вооружение комплекс упражнений от Ника Волкера. Хватит лениться и откладывать работу над собственным телом на мифическое завтра. Займись им уже сегодня!