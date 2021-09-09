Блогеры 30 дней выполняли тренировку Шан-Чи: результаты трансформации поражают

Актер Симу Лю недавно стал настоящей звездой. Оно и неудивительно, ведь он – герой фильма "Шан-Чи и Легенда десяти колец". И как положено каждому супергеройскому кино, Симу Лю проводил в тренажерном зале часы, чтобы работать над собственным телом.

И именно тренировка Симу Лю привлекла внимание блогеров CantoMando, Шелдона Но, Майка В и Едвадра Ленга. Айда смотреть, как этот крутой вызов буквально "разрывает" ребят.

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С детства мы хотели быть супергероями. К сожалению, у нас нет тела ни одного из них. Поэтому, когда Симу Лю, он же Шан-Чи, поделился своей тренировкой супергероя в сети, мы поняли, что это было наше время,

– признаются ребята.

Следовательно, они начинают 30-дневное путешествие по трансформации. Нам уже не терпится узнать, смогли ли за месяц они хотя бы немного приблизиться к статусу супергероев.

Тренировка супергероя Симу Лю

Разминка – велотренировка в течение 5 минут

1A. Становая тяга со штангой-ловушкой: 5 подходов по 5 повторений

1B. Прыжки на ящик: 5 подходов по 5 повторений

Толчки саней в спринте: 5 раундов по 18 метров

Метание медбола: 3 подхода по 5 повторений с каждой стороны

4A. Тяга к груди: 3 подхода по 15 повторений

4B. Подъем гантелей в стороны: 3 подхода по 15 повторений

Перед тем, как перейти к видео, делаем одно очень важное замечание: тренировку, которую выполняют ребята из CantoMando, сам Симу Лю использовал в день вне тренировочного плана. Актер для подготовки к своим ролям выполняет и другие упражнения, а также трюки. Поэтому нужно быть готовым к тому, что этим комплексом в супергероя не превратишься.

В первый день ребята начинают ездить на велотренажерах в течение 5 минут. За исключением того, что они смогли пройти только 2 минуты. Признаются наши герои, это очень непросто.

К седьмому дню ребят преодолевает усталость. И это чувство не слишком их вдохновляет. В видео мы слышим фразу: "Мои руки настолько устали", которую дополняет: "Эй, я действительно мертв".

Смотри на видео, как изменились ребята за 30 дней тренировки:

До 8 дня они также поговорили об изменениях в рационе, которые они планируют внести, отказавшись от нездоровой пищи в пользу здоровой. Они продолжали это делать и посещать спортзал. До 10 дня они почувствовали, что действительно добились прогресса в тренировках. А вот до 11 дня ребята поняли, что забыли учесть дни отдыха. Поэтому они решают взять 3-дневный отдых, что также убило их импульс. В итоге они пропустили целых четыре дня.

Чтобы вернуться в нужное русло, они черпали вдохновение в самом Шан-Чи. Они рассуждали о том, как встретили Симу Лю пару лет назад на школьном мероприятии, и увидели, как далеко он продвинулся. Это была та искра, которой они нуждались. До 16 дня наши герои вернулись в спортзал.

"Чтобы стать супергероем, нужно столько внимания, дисциплины и упорного труда", – отмечают они.

После 30 дней результаты были достаточно впечатляющими, по сравнению с тем, с чего они начали.

"Самое важное, что мы получаем из этой задачи, – это когда вы ставите цель, вы придерживаетесь ее, несмотря ни на что. Это то, что нужно, чтобы стать супергероем. Вы добавляете масла в огонь, несмотря ни на что", – заключают они.

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Ребята настоящие молодцы. Поэтому им можно только аплодировать стоя. А еще они напомнили каждому из нас, что сдаваться не стоит, если ты уже поставил перед собой цель!