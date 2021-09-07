Ребята выехали из Бата в 6:17 утра. И нам уже очень интересно, смогли ли они преодолеть одним махом более 300 километров пути на велосипедах.

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"Приятно просто оставлять наш порог, впереди открыта дорога, и это эпическая история на карте. Настроение приподнятое, мы идем вперед", – говорит Конор.

Проехав свои первые 70 километров, пара делает быструю остановку, чтобы увидеть тот самый собор в Солсбери. Затем они снова отправляются в путь, ведь нужно вовремя добраться до побережья и попасть на паром.

Олли объясняет, что 2 важные вещи, которые следует учитывать в такой длительной поездке, – ритм и питание.

Слишком часто люди восхищаются, они слишком стараются в начале. И они сжигают все свои запасы углеводов со скоростью, превышающей возможное пополнение. Поэтому способ избежать этого – кататься в удобном для себя темпе. Вы также должны постоянно есть углеводы,

– добавляет Олли.

Добравшись до парома и перебравшись на остров Уайт в 11:04, Конор и Олли должны затем пройти круг островом – более 100 километров – менее чем за 4 часа. А потом уже нужно вернуться на остров, чтобы начать путешествие обратно в Бат. Но вскоре наши герои начинают чувствовать усталость. Что и логично.

Вернувшись на материк и пройдя последние 120 километров, Конор быстро вычисляет и вскоре понимает, что они не вернутся к запланированному времени – заходу солнца.

"От рассвета до заката... и еще немного. Мы продолжаем крутить педали", – говорит он.

Смотри на видео, как ребята преодолели 340 километров за день:

После ливня и объезда, чтобы пополнить запас калорий, они возвращаются в исходную точку в 22:43. В дороге ребята были более 16 часов. И это однозначно заслуживает уважения. Сам Олли признал, что чувствует себя сломленным.

"320 километров – большая задача для любого велосипедиста. И я думаю, что в этом вся прелесть. Любой велосипедист может сделать это прямо с порога, как у нас, отправиться в большое приключение и вернуться домой в тот же день", – говорит Конор.

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