Блогери 30 днів виконували тренування Шан-Чі: результати трансформації вражають

Актор Симу Лю нещодавно став справжньою зіркою. Воно й не дивно, адже він – герой фільму "Шан-Чі та Легенда десяти кілець". І як годиться кожному супергеройському кіно, Симу Лю проводив у тренажерному залі години, щоб працювати над власним тілом.

І саме тренування Симу Лю привернуло увагу блогерів CantoMando, Шелдона Но, Майка В і Едвадра Ленга. Гайда дивитися, як цей крутий виклик буквально "розриває" хлопців.

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З дитинства ми хотіли бути супергероями. На жаль, у нас немає тіла ні одного з них. Тому, коли Симу Лю, він же Шан-Чі, поділився своїм тренуванням супергероя в мережі, ми зрозуміли, що це був наш час,

– зізнаються хлопці.

Отже, вони починають 30-денну подорож з трансформації. Нам уже не терпиться дізнатися, чи змогли за місяць вони бодай трохи наблизитися до статусу супергероїв.

Тренування супергероя Симу Лю

Розминка – Велотренування протягом 5 хвилин

1A. Станова тяга зі штангою-пасткою: 5 підходів по 5 повторень

1B. Стрибки на скриню: 5 підходів по 5 повторень

Штовхання саней у спринті: 5 раундів по 18 метрів

Метання медбола: 3 підходи по 5 повторень з кожного боку

4A. Тяга до грудей: 3 підходи по 15 повторень

4B. Підйом гантелей у сторони: 3 підходи по 15 повторень

Перед тим, як перейти до відео, робимо одне дуже важливе зауваження: тренування, яке виконують хлопці з CantoMando, сам Симу Лю використовував у день поза тренувальним планом. Актор для підготовки до своїх ролей виконує також інші вправи, а також трюки. Тож потрібно бути готовим до того, що цим комплексом на супергероя не перетворишся.

У перший день хлопці починають їздити на велотренажерах протягом 5 хвилин. За винятком того, що вони змогли пройти лише 2 хвилини. Зізнаються наші герої, це дуже непросто.

До сьомого дня хлопців долає втома. І це відчуття не надто їх надихає. У відео ми чуємо фразу: "Мої руки настільки втомилися", яку доповнює: "Ей, я дійсно мертвий".

Дивися на відео, як змінилися хлопці за 30 днів тренування:

До 8 дня вони також поговорили про зміни у раціоні, які вони планують внести, відмовившись від нездорової їжі на користь здорової. Вони продовжували це робити і навідуватися до спортзалу. До 10 дня вони відчули, що дійсно домоглися прогресу у тренуваннях. А от до 11 дня хлопці зрозуміли, що забули врахувати дні відпочинку. Тож вони вирішують взяти 3-денний відпочинок, що також убило їхній імпульс. У підсумку вони пропустили цілих чотири дні.

Щоб повернутися у потрібне русло, вони черпали натхнення у самому Шан-Чі. Вони міркували про те, як зустріли Сіму Лю пару років тому на шкільному заході, і побачили, як далеко він просунувся. Це була та іскра, якої вони потребували. До 16 дня наші герої повернулися до спортзалу.

"Щоб стати супергероєм, потрібно стільки уваги, дисципліни та наполегливої праці", – відзначають вони.

Після 30 днів результати були достатньо разючими, в порівнянні з тим, з чого вони почали.

"Найважливіше, що ми отримуємо з цього завдання, – це коли ви ставите мету, ви дотримуєтеся її, попри все. Це те, що потрібно, щоб стати супергероєм. Ви додаєте олії до вогню, попри все", – підсумовують вони.

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Хлопці справжні молодці. Тож їм можна лише аплодувати стоячи. А ще вони нагадали кожному з нас, що здаватися не варто, якщо ти уже поставив перед собою мету!