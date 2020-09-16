Борода сотни лет является символом мужества и силы, поэтому не удивительно, что ее пытаются отрастить все больше мужчин по всему миру. Впрочем, не все знают о том, что этот процесс ответственный и требует основательного подхода. Попробуем разобраться, почему не растет борода и что нужно сделать, чтобы у тебя появилась пышная и густая растительность на лице.

Мы на Men 24 расскажем о самых распространенных причинах, по которым у тебя не растет борода. Также дадим несколько полезных советов, которые помогут отрастить бороду. Возьми на вооружение!

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Почему не растет борода?

Врага нужно знать в лицо, поэтому попробуем разобраться, что же мешает появлению у тебя густой бороды. Определим фактор – сможем его убрать и уверенно идти к своей цели.

Факторы, которые мешают росту бороды:

юный возраст – некоторые мужчины до 25 лет не нуждаются в регулярном бритье;

регулярные стрессы и депрессия

травма кожного покрова (порезы или ожоги)

реакция на лекарственные препараты;

психиатрические и психические расстройства;

генетические особенности;

грибок, лишай, дерматиты и прочее;

аутоиммунные заболевания;

очаговое облысение;

сахарный диабет;

последствия пережитых инфекционных или венерических заболеваний.

Избавляйся факторов, которые мешают тебе вырастить пышную бороду, и приступай к инструкции, которая позволит сделать все для того, чтобы на твоем лице появилась пышная растительность.



Росту бороды могут мешать ряд факторов / Фото gilette

Как правильно отрастить бороду

1. Правильное питание

Так или иначе, но рост бороды невозможен без правильного и полноценного питания. В частности в твоем рационе должен быть белок. Это основное питательное вещество, которое обеспечивает хороший рост волосов. Также в твоем рационе должно быть много овощей и зелени.

Не стоит забывать и об отдыхе и здоровом сне . Они способствуют быстрому усвоению протеина.

Полезные вещества, которые попадают в твой организм, также влияют на рост волос и бороды. Поэтому эксперты рекомендуют принимать витаминные комплексы, содержащие витамин H (биотин), витамины группы B, полифенолы, флавоноиды, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, а также не забывать о рыбьем жи ре. Но мы настоятельно рекомендуем перед походом в аптеку проконсультироваться со своим семейным врачом.

Не лишним будет напоминание о необходимости пополнять водный баланс. Выпивай по 8 стаканов воды в день, чтобы насыщать организм необходимой влагой!



Твой рацион должен быть сбалансированным / Фото pixabay

2. Наберись терпения

Бывает так, что на рост бороды приходится ждать не один месяц. Поэтому не нужно через несколько дней сложить руки и сбрить под ноль все свои мечты о пышной растительности на лице. Понятное дело, что сначала тебя будут раздражать усы, которые яростно щекочут губы. Затем тебя будет возмущать то, что волосы на лице растут во все возможные стороны. Впрочем, это прекрасно можно скрыть за защитной маской, поэтому в люди с такой недобородой все же можно будет выбраться.

Будь готов к зуду, возможному раздражению и сухости кожи . Все это может возникать, ведь твоё лицо просто не привыкло, что на нем есть что-то лишнее.



Наберись терпения и жди, пока борода вырастет / Фото mankind

3. Подбери форму

Мы, конечно же, хотели бы сказать, что форму можно выбрать любую. Но на самом деле это совсем не так. Нужно обратить внимание на то, как растет твоя борода и не забывать о своем стиле. Кому-то подойдет короткая борода, а на чьем-то лице идеально будет выглядеть пышная и длинная.

Заметим, что регулярная коррекция бороды позволяет волосам лучше и быстрее расти . Поэтому не ленись регулярно посещать барбера. К слову, если кончики твоей бороды секутся – подстригает их. Не жалей!



Подбери идеальную форму бороды под свои лицо и стиль / Фото cremo

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4. Ухаживай за бородой

Если ты не будешь уделять достаточно времени своей бороде, то со временем приводить ее в порядок будет значительно сложнее. Это может стать причиной того, что тебе придется сбривать ее и заново отращивать.

Поэтому не ленись во время душа или мытья головы помыть и бороду. Для этого можно использовать как специальные средства, так и твой любимый шампунь-гель для душа.

Не стоит забывать и об использовании масла для бороды . Эксперты рекомендуют использовать касторовое масло. Она позволяет ускорить рост волосов, укрепляет волосяные луковицы и делает твою бороду гуще и блестящей.



Не ленись регулярно ухаживать за бородой / Фото mankind