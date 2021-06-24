"Пивной живот" – то, от чего многие мужчины хотят избавиться. Но мало кто задумывался над тем, что виновным в его появлении может стать не пиво. А, например, любимая жена.

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Как у мужчин появляется живот?

Мужчины идут на все, чтобы поразить женщину, и здесь нет ничего удивительного. Но знаешь ли ты, что они едят больше, когда находятся рядом с представительницей прекрасной половины человечества?

Исследователи из Корнельского университета наблюдали за людьми за шведским столом с пиццей. Результаты их поразили не на шутку:

мужчины, которые ели рядом с женщиной, потребляли в среднем 3 куска пиццы;

мужчины, которые ели рядом с представителями своего пола, съедали почти вдвое меньше.



Мужчины рядом с женщинами съедают почти вдвое больше / Фото Unsplash

Почему так происходит? Исследователи убеждены, что таким образом мужчины пытаются поразить женщин.

Действительно ли пища – ключ к успеху?

Ты будешь удивлен, но ключ к сердцу мужчины таки лежит через желудок. Но речь идет не только об умении женщины приготовить что-то вкусненькое (мужчина и сам может это сделать). Результаты опроса журнала Woman's Health, в котором принимали участие 1500 респонденток, свидетельствуют: 56% опрошенных считают сексуальным, когда мужчина много ест. Правда, никто не спрашивал их, является ли сексуальным "пивное животик".

Не вся еда делает мужчин привлекательными

Интересно, что ученые изучили привлекательность мужчин на основе того, что они едят. Оказалось, что поклонники овощей и фруктов считаются более привлекательными для противоположного пола. Это утверждение актуально, если сравнивать с представителями сильной половины человечества, которая отдает предпочтение рафинированным углеводам.



А еще женщинам нравятся мужчины, которые отдают предпочтение овощам и фруктам / Фото Unsplash

Секрет, считают ученые, кроется в запахе тела. Исследователи из Университета Маккуори в Австралии убеждены, что от поклонников овощей и фруктов просто пахнет приятнее. Они думают, что связано это с эволюционным развитием. Мол, сладкий запах тела говорит потенциальному партнеру о том, насколько здоровое питание у человека, который ей нравится.

Результаты исследований весьма неожиданные. Но мы можем извлечь из них несколько интересных выводов:

заказывай порцию больше, чем у твоей девушки;

добавь в свой рацион больше овощей и фруктов;

не забывай о физической активности, чтобы избыток пищи не стал причиной появления округлившегося животик.

Признаемся, что эти исследования не на шутку удивили нас. Мы и не подозревали, что наращивание "пивного живота" происходит не всегда из-за злоупотребления хмельным напитком. Более того – мы и думать не могли, что в этом виновными могут быть женщины. Чего не сделаешь, чтобы завоевать сердце женщины, которая нравится тебе.