Как быть продуктивным и сохранять мотивацию: крутая и действенная техника 8-8-8

Техника 8-8-8 предназначена для того, чтобы помочь тебе достичь уравновешенной жизни и найти больше уверенности в себе и своих способностях. И ты можешь попробовать взять ее на вооружение, чтобы быть максимально продуктивным, сохранить мотивацию и вдохновение для новых свершений.

Чтобы быть продуктивным, нужно хорошо научиться управлять своим временем и обязанностями. Но что, если это также поможет повысить самооценку, стать увереннее в себе и сохранять мотивацию?

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Проблема, с которой сталкиваются многие из нас, заключается в том, что сегодняшняя мировая культура заставила всех нас увлечься работой. Точнее так: работа целиком и полностью захватила нас в плен. Обязанности, задачи и незавершенные дела истощают нас физически и морально, что заставляет сомневаться в себе, чувствовать себя недостаточно профессионалом и вести жизнь, в которой нет баланса.

И это еще не все. Переутомление увеличивает риск сердечных заболеваний на 60%, вызывает нарушение сна, повышает уровень стресса, больше шансов получить ожирение, диабет 2 типа.

Итак, существует ли способ повысить производительность, самооценку и мотивацию? Конечно же, существует. Можно попробовать взять на вооружение технику 8-8-8.

Что такое техника 8-8-8?

Эта техника – простой и эффективный способ восстановить баланс в жизни. Твои 24 часа в сутках нужно четко разделить, чтобы работать меньше, но эффективнее, оставляя время на восстановление.

8 часов работы

Первая часть методики указывает на количество часов, которое ты должен отработать. Идея заключается в том, что ты не тратишь ни минуты с этого времени (если это не чрезвычайная ситуация), стремясь к тому, чтобы у тебя был хороший тайм-менеджмент. Все для того, чтобы за эти 8 часов выполнить все задания и поручения.



Посвяти 8 часов целиком и полностью работе / Фото Unsplash

Здесь вступает в действие правило 80/20, согласно которому 80% результатов должны исходить от 20% твоих действий. Поэтому ты должен найти действия, которые помогут достичь лучших результатов и сосредоточиться на них. Поэтому начинай свое утро с задач, требующих безотлагательного вмешательства.

Кроме того, ты должен проанализировать свою работу, чтобы определить свои сильные и слабые стороны. Также ты увидишь области, нуждающихся в улучшении, чтобы ты мог разработать эффективные методы и стратегии работы.

Идея заключается в том, что ты исправишь элементы, которые отвлекают, научишься делегировать и говорить "нет", когда что-то выходит за рамки твоих возможностей.

8 часов для себя

Следующие 8 часов (это не обязательно должны быть 8 часов подряд) предназначены для тебя. Занимайся тем, что тебе нравится, тренируйся или просто работай над собой. Это значит, что ты также должен придавать значения своей личной жизни и обратить внимание на то, чего, по твоему мнению, тебе не хватает или чего ты нуждаешься.



Посвяти 8 часов себе, чтобы снизить стресс и повысить уверенность / Фото Unsplash

Эта часть техники позволяет снизить стресс и повысить уверенность в своих силах. А это, в свою очередь, повышает твою мотивацию делать что-то еще.

8 часов сна

Это сумма, которую рекомендуют специалисты. Сон от 7 до 8 часов в день необходим для хорошего здоровья, восстановления после дневного давления, снижение уровня стресса и наличия энергии на следующий день.



Не забывай спать от 7 до 8 часов в сутки / Фото Unsplash

У человека, который хорошо спит, меньше проблем с выгоранием. Он может ясно мыслить и иметь ресурс для устранения любых проблем, которые возникают.

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Возьми на вооружение технику 8-8-8. С ее помощью можно не только быть продуктивным, но и оставлять достаточно времени для себя. Работай, отдыхай, наслаждайся жизнью. Все это позволит сохранять мотивацию и иметь достаточно энергии для новых свершений!