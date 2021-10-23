С чем можно смело носить пальто: варианты сочетания

Пальто – не костюм-тройка. Поэтому его можно сочетать с довольно неожиданными элементами гардероба. Лови несколько идей, которые позволят подчеркнуть твой стиль. Не бойся экспериментировать и помни, что ты подаешь одежду, а не одежда – тебя.

В гардеробе каждого мужчины должно быть хорошее пальто. Но это не значит, что его нужно носить исключительно в сочетании с костюмами. Если присмотреться к мужчинам на улицах, то они уже давно доказали, что этот элемент можно и нужно сочетать практически с чем угодно.

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1. Джинсы

Это наиболее очевидный элемент в нашем списке. Оно и неудивительно, ведь джинсы – классические брюки XXI века. И особенно круто они сочетаются с пальто.

Главное, чтобы это не были какие-то рэперские джинсы с заниженной талией. Лучший вариант – классические или несколько зауженные модели. И, желательно, чтобы они не были одного с пальто цвета.



Пальто отлично дополняют джинсы / Фото Unsplash

2. Рубашка-поло

Пальто не нужно носить только с классической рубашкой. Можно добавить образу определенной свободы, отдав предпочтение рубашке-поло. Это может быть как вариант с короткими, так и с длинными рукавами. Дополнить образ можно очками. Такой себе денди, который 5 минут назад закончил игру в гольф.

3. Шорты

Да-да, мы не пошутили. Пальто можно сочетать и с шортами. Конечно же, не со спортивными. Главное – позаботиться о том, чтобы рубашка или футболка сочетались с шортами. И только после этого можешь смело накидывать сверху пальто. Понятное дело, что это довольно смелое сочетание, но оно может быть очень практичным. Особенно во время свидания, когда нужно будет укутать свою девушку в пальто, потому что она замерзла.

4. Простая футболка

Здесь стоит отдавать предпочтение футболкам в нейтральных цветах: черный, темно-синий, белый, серый. Во-первых, ты ежедневно можешь менять футболку, а значит – свой стиль. Во-вторых, футболку значительно легче гладить, если сравнивать ее с рубашкой.

5. Худи

Этот элемент гардероба тоже можно и нужно смело сочетать с пальто. Особенно осенью, когда носить обычную футболку или рубашку-поло мало, если ты не хочешь простудиться. А еще худи в паре с пальто позволит сделать твой образ более легким и более непринужденным.

Желательно выбирать однотонные свитшоты. И избегать вариантов с агрессивными принтами, которые притягивают к себе максимум внимания.



Смело сочетай пальто с худи или свитшотами / Фото Unsplash

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Попробуй и ты эти сочетания. Пора наконец вытащить пальто со шкафа и отделаться от мысли, что его уместно носить только со сдержанной одеждой. Гарантируем, это понравится как тебе, так и твоей девушке.