Джинсовая куртка – не новое изобретение. Появилась она в конце 19 века благодаря Levi Strauss, который перед тем запустил первые джинсы. Это один из основных элементов гардероба в шкафах миллионов мужчин и женщин по всему миру. Мы же расскажем, как правильно ухаживать за джинсовой курткой, чтобы она не теряла свою эстетичность.

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Когда дело доходит до джинсовой ткани, ношение делает ее лучше. Это то, что позволяет одежде стать мягкой и удобной, принимать форму тела человека, который ее носит, и придает ей особый характер. Поэтому нужно сделать максимум для того, чтобы уход за этим элементом гардероба был легким и не принес нежелательных последствий.

Как ухаживать за джинсовой курткой

Точечная чистка

Это значит, что тебе просто нужно убирать грязь с куртки, а не стирать ее полностью. Например, ты посадил пятно от кетчупа. То его мы и рекомендуем устранить. Такая точечная чистка предотвратит разрушение волокон, которое возникает из-за регулярной стирки.

Ты можешь делать это влажной тканью или с помощью зубной щетки, добавив немного воды и мыла или моющего средства. Этот метод прост и быстр. А еще он помогает экономить время и воду.

Чисти пятна, а не пери куртку вполне
Устраняй пятна вместо того, чтобы стирать джинсовую куртку / Фото Unsplash

Стирай в холодной воде и никогда не суши в сушилке

Если пятна не выводятся с помощью пятновыводителя или их слишком много, тогда тебе нужно постирать всю куртку. Рекомендуем это делать вручную, ведь это более деликатный способ. Можно же и использовать стиральную машину. Но в этом случае мы выбираем холодную воду.

Напоминаем, что джинсовая ткань сделана из органических волокон. А это значит, что горячая вода или тепло сушилки заставят ее "сесть". Для сушки рекомендуем положить куртку на ровную поверхность в прохладное место. Пусть воздух делает свое дело.

Защищай цвет куртки

Очень вероятно, что твои джинсы и любимая куртка были окрашены. Поэтому важно использовать подходящее средство для стирки, которое поможет сохранить цвет и поддерживать внешний вид. Существуют специальные средства для светлых и темных цветов. Поэтому тебе нужно внимательно читать бирку одежды, чтобы подобрать то, которое нужно именно для тебя.

Используй средства для поддержания цвета куртки
Используй специальные средства для стирки, чтобы сохранять цвет / Фото Unsplash

Никогда не стирай с другой одеждой

Большая часть джинсовой ткани выделяет немного цвета при стирке, что может загрязнить другую одежду, если ты будешь стирать ее с джинсами или курткой. Вот почему тебе следует стирать куртку отдельно или с другой джинсовой одеждой аналогичного цвета. В противном случае есть шансы испортить любимые вещи.

Кроме того, ты должен помнить, что джинсы имеют прочные молнии и кнопки. И они могут повредить другую одежду.

Никогда не вешай на крючок

Тебе нужно раз и навсегда запомнить, что джинсовую куртку нельзя вешать на крючок. Это негативно влияет на форму этого элемента гардероба. Приучите себя к тому, что куртку нужно вешать только на плечики. И никак иначе.

Ремонтируй, а не покупай новую

Магия джинсовой ткани состоит в том, что она отлично выглядит при износе. Поэтому, если твоя куртка начинает рваться, тебе нужно наложить заплатку или оставить ее в том же состоянии. Да и вообще у тебя есть шансы подарить новую жизнь старой куртке. Поэтому выбрасывать ее точно не надо!

Со временем джинсовая куртка выглядит еще лучше
Джинсовая ткань отлично выглядит при износе / Фото Unsplash

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Возьми на вооружение эти советы. Пусть джинсовая куртка служит максимально долго, а также доставляет удовольствие с каждым ее ношением.