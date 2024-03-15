Без этого счастливые отношения немыслимы: 6 вещей, в которых нуждается каждая женщина в паре

Отношения – это гораздо больше, чем просто быть вместе. Важно работать над собой и над ними. И важно не только получать, но и давать. И мы сосредоточимся на том, в чем нуждаются женщины.

И говорится отнюдь не о подарках, драгоценностях или деньгах. Это все барышня может себе купить или заработать сама. Зато в отношениях она нуждается в другом.

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Если разговор – это слова, то смех – это музыка, которая превращает время, проведенное вместе, на мелодию, которую можно воспроизводить снова и снова, и которая не надоедает,

– Николас Спаркс

Эта цитата Николаса Спаркса как нельзя лучше отражает суть красивых и здоровых отношений между двумя людьми: "Чего на самом деле хотят женщины – это то, о чем их партнеры часто спрашивают!" Это почти так же, как если бы расшифровка женских желаний была похожа на гигантский пазл! Но так ли это на самом деле?

Нет. Конечно, у барышень бывают разные настроения и фазы, когда их трудно понять. Но, согласись, у кого из нас не бывает таких дней? Понимание и обучение быть с женщиной требует времени, энергии и усилий, ведь каждая женщина по-своему уникальна.

Когда дело доходит до отношений, хотя все женщины отличаются по своим потребностям и желаниям от своих партнеров, все же есть некоторые вещи, к которым стремится каждая женщина.

1. Кто-то, кто их выслушает

Женщины хотят быть услышанными, понятыми и одобренными. Они хотят знать и чувствовать, что их мысли, взгляды и эмоции важны и с ними считаются.

2. Уважение

Независимо от того, является ли женщина генеральным директором или домохозяйкой, ее вклад в каждом аспекте является ценным. Женщины должны уважать себя в первую очередь, а также требовать того же от своих партнеров, друзей и членов семьи.



Важно уважать свою партнершу / Фото freepik

3. Благодарность

Так, за всю тяжелую работу, которую они вкладывают в управление многими вещами и отношениями, они хотят чувствовать благодарность с помощью слов или жестов, которые говорят им, что их видят и ценят.

4. Эмоциональная безопасность

Женщины хотят чувствовать себя в эмоциональной безопасности в отношениях, чтобы они могли быть уязвимыми, зная, что их партнеры будут иметь пространство для их эмоциональных переживаний.

5. Поддержка

Партнер, который прикрывает ее спину и поддерживает ее в трудную минуту. Кто-то, кто рядом в хорошие дни и всегда появляется и в не очень хорошие.



Важно также лелеять поддержку / Фото Mary Markevich

6. Свобода и пространство

Женщины хотят отношений, где они могут быть собой, взлетать так высоко, как им хочется, знать, что их видят, уважают и ценят такими, какими они есть.

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Самое главное, что все женщины должны получать все это и даже больше от самых важных отношений в своей жизни – тех, которые они имеют с собой. Но не менее важно, чтобы и ты давал все это.