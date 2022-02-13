Что делать, если начинаешь скучать по бывшей после свадьбы

Наши чувства – довольно странная субстанция. Неудивительно, что после построения новых счастливых отношений мы начинаем скучать по прежним. Рассказываем, как с этим бороться.

Если ты не хочешь, чтобы прошлое негативно повлияло на твое настоящее, – возьми на вооружение эти советы. С их помощью ты сможешь побороть мысли, связанные со своей бывшей.

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1. Напиши о своих чувствах

Заведи дневник, напиши в нем свои чувства. Выскажи их словами и выложи на бумаге. Но ни в коем случае не звони бывшей. Это особенно полезно для тех, кто из чувства вины не может рассказать о своих переживаниях друзьям.

Совет: держи дневник в сокровенном месте, чтобы его ни в коем случае не увидела твоя новая возлюбленная!

2. Вспомни, почему она стала бывшей

Тебе следует прокрутить в голове причины, поставившие крест на ваших прежних отношениях. Вспомни, что заставило вас разойтись. Споры? Разногласия во взглядах? Проблемы в интимном плане? А теперь ответь на вопрос: "Ты готов снова через все это пройти?".

Совет: будь максимально честным с собой, когда будешь давать ответ на этот вопрос.



Вспомни, почему ваши отношения дошли до логического завершения / Фото Afif Kusuma

3. Окунись в свое хобби

Ты можешь скучать по бывшей потому, что у тебя появилось слишком много свободного времени. Тогда мы предлагаем немного "забить" свой эфир. Для этого можно наконец-то снова вернуться к своему хобби.

Это не только позволит меньше думать о бывшей, но и положительно повлияет на твое самочувствие.

4. Встреться с друзьями

У взрослой жизни еще один недостаток: мы часто не имеем времени на встречи с друзьями. Но это не значит, что вы не должны видеться никогда. Наоборот, когда тебя начинают мозолить мысли о бывшей, тебе нужно уделять достаточно времени людям, которых ты любишь.

Зови друзей на кофе или в кино. Это позволит зарядиться позитивом, а также меньше думать о человеке, который не должен возвращаться в твою жизнь.

5. Займись самосовершенствованием

Самосовершенствование всегда должно быть в повестке дня. Если ты скучаешь по своей бывшей, лучше уделить внимание тому, чтобы сделать что-нибудь хорошее для себя. Сделай все возможное для того, чтобы отрицательные и печальные эмоции не брали над тобой верх.

Совет: начни с работы над своим телом. Пора наконец-то записаться в спортзал или просто начать выполнять упражнения дома. Это уже незаурядный шаг к самосовершенствованию.



Начни работать над собой / Фото Victor Freitas

6. Путешествуй

Планируй путешествие с возлюбленной. Отправляйтесь куда-то: то ли по Украине, то ли за границу. Нет никакого значения. Важно, чтобы у вас была возможность зарядиться положительными эмоциями, а также вдохновляться на новые свершения. Все это позволит выбросить из головы мысли о бывшей.

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Избавься от мыслей о бывшей с помощью этих советов. Сосредоточься на своих новых счастливых отношениях, на себе и на том, что происходит в твоей жизни. И пусть прошлое не лишает тебя покоя.