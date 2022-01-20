На что Марк Цукерберг никогда не потратит свои деньги, а во что рекомендует инвестировать

Казалось бы, Марк Цукерберг – из тех перцев, которые могут позволить себе все, чего только душа пожелает. Но, как оказалось, предприниматель никогда не потратит свои деньги на эти 2 вещи.

Если случайно увидеть на улице Марка Цукерберга, то никогда не придет в голову, что он – миллиардер. А все потому, что он одевается и смотрится очень и очень скромно. И, как оказалось, это он делает не просто так.

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Дело в том, что есть множество исследований, которые говорят, что богатые люди – хоть и не все – ведут очень скромную и аскетическую жизнь. У них нет шкафов, забитых дизайнерской одеждой. Да и они не склонны устраивать себе забеги по магазинам.

Если же говорить о расходах, то Марк Цукерберг имеет две категории, в которые он не готов вкладывать все деньги мира. Но есть одна категория инвестиций, которую он считает оправданной. На этом мы сосредоточим наше внимание.

На что Цукерберг никогда не потратит свои деньги

Дорогая одежда

Ты не увидишь гиганта мира технологий в дорогой брендовой одежде. Обычно он появляется в джинсах, кроссовках и футболках. Если же требует ситуация, то он выходит в простых костюмах.

Почему он не предпочитает дорогие наряды? По мнению некоторых экспертов, миллионеры знают, что одежда не вечна. Так что не стоит тратить на нее слишком много денег. Особенно в тех ситуациях, когда ты понимаешь, что со временем элементы гардероба нужно обновить.



Гардероб Цукерберга сдержанный и базовый / Фото Keagan Henman

Роскошные автомобили

Цукерберга можно было увидеть за рулем Acura и Honda. И он не из тех, кто тратит все деньги мира на спортивные модели, которые могут стоить миллионы. Во многих случаях покупка дорогого автомобиля – это просто хвастовство. Поэтому Марк предпочитает что-то более строгое и неприметное, безопасное и надежное.

Он даже владеет Volkswagen Golf GTI стоимостью около 30 тысяч долларов.

Правда, справедливости ради стоит вспомнить, что в 2014 году он приобрел Pagani Huayra за 1,5 миллиона долларов. Можем предположить, что автомобиль – еще одна инвестиция миллиардера. Ведь за рулем гиперкара его просто не удастся увидеть.

Во что Цукерберг рекомендует инвестировать

Есть также одна вещь, на которую Марк Цукерберг действительно тратит много денег. Более того, ее он считает долгосрочной инвестицией. И говорится о недвижимости. Известно, что несколько лет назад он приобрел дом площадью 465 квадратных метров в Пало-Альто за 7 миллионов долларов. Цена высока, но миллиардер понимает, что недвижимость в правильном месте может принести прибыль через несколько лет.



Марк Цукерберг считает инвестиции в недвижимость самыми удачными / Фото Ralph (Ravi) Kayden

Эксперт с JP Morgan говорит, что всегда лучше покупать, чем арендовать. Все потому что арендная плата имеет тенденцию расти с годами. И это может оказать серьезное влияние на бюджет в долгосрочной перспективе.

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Мы, конечно, не рекомендуем тебе бежать и скупать квартиры и дома. Но ты можешь пересмотреть свое отношение к другим вещам, которые серьезно влияют на твой бюджет. Вполне вероятно что отказ от них позволит со временем накопить на существенную инвестицию.