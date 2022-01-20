На що Марк Цукерберг ніколи не витратить свої гроші, а у що рекомендує інвестувати

Здавалося б, Марк Цукерберг – з тих перців, які можуть дозволити собі все, чого тільки душа забажає. Але, як виявилося, підприємець ніколи не витратить свої гроші на ці 2 речі.

Якщо випадково побачити на вулиці Марка Цукерберга, то ніколи не спаде на думку, що він – мільярдер. А все тому, що він одягається та виглядає дуже і дуже скромно. І, як виявилося, це він робить не просто так.

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Річ у тім, що є безліч досліджень, які говорять про те, що багаті люди – хоч і не всі – ведуть дуже скромне й аскетичне життя. У них немає шаф, забитих дизайнерським одягом. Та й вони не схильні влаштовувати собі забіги по магазинах.

Якщо ж говорити про витрати, то Марк Цукерберг має 2 категорії, у які він не готовий вкладати всі гроші світу. Натомість є одна категорія інвестицій, яку він вважає виправданою. На цьому ми й зосередимо нашу увагу.

На що Цукерберг ніколи не витратить свої гроші

Дорогий одяг

Ти не побачиш гіганта світу технологій у дорогому брендовому одязі. Зазвичай він з'являється у джинсах, кросівках і футболках. Якщо ж вимагає ситуація, то в люди він виходить у простих костюмах.

Чому він не віддає перевагу дорогому вбранню? На думку деяких експертів, мільйонери знають, що одяг не вічний. Тож не варто витрачати на нього занадто багато грошей. Особливо у тих ситуаціях, коли ти розумієш, що з часом елементи гардеробу потрібно буде оновити.



Гардероб Цукерберга стриманий і базовий / Фото Keagan Henman

Розкішні автомобілі

Цукерберга можна було побачити за кермом Acura та Honda. І він не з тих, хто витрачає усі гроші світу на спортивні моделі, які можуть і коштують мільйони. У багатьох випадках покупка дорогого автомобіля – це просто вихваляння. Тому Марк віддає перевагу чомусь більш строгому та непримітному, безпечному і надійному.

Він навіть має Volkswagen Golf GTI вартістю близько 30 тисяч доларів.

Щоправда, задля справедливості варто пригадати, що у 2014 році він придбав Pagani Huayra за 1,5 мільйона доларів. Можемо припустити, що автомобіль – ще одна інвестиція мільярдера. Адже за кермом гіперкара його просто не вдасться побачити.

У що Цукерберг рекомендує інвестувати

Є також одна річ, на яку Марк Цукерберг справді витрачає багато грошей. Ба більше, її він вважає довгостроковою інвестицією. І мовиться про нерухомість. Відомо, що кілька років тому він придбав будинок площею 465 квадратних метрів у Пало-Альто за 7 мільйонів доларів. Ціна висока, але мільярдер розуміє, що нерухомість у правильному місці може принести прибуток за кілька років.



Марк Цукерберг вважає інвестиції в нерухомість найбільш вдалими / Фото Ralph (Ravi) Kayden

Експерт з JP Morgan каже, що завжди краще купувати, ніж орендувати. Все тому, що орендна плата має тенденцію зростати з роками. І це може серйозно вплинути на бюджет у довгостроковій перспективі.

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Ми, звичайно ж, не рекомендуємо тобі бігти та скуповувати квартири та будинки. Натомість ти можеш переглянути своє ставлення до інших речей, які серйозно впливають на твій бюджет. Цілком імовірно, що відмова від них дозволить з часом накопичити на суттєву інвестицію.