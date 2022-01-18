Какова бы ни была твоя цель – пойти в спортзал, выучить иностранный язык или стать более продуктивным на работе – через некоторое время ты просто перестанешь о ней беспокоиться. А все потому, что люди такие. У нас быстро возникает пыл, а также очень быстро и непостижимо выветривается. К счастью, все можно изменить.

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Со всем тем, есть способы сохранять мотивацию со временем. Они помогут не сдаваться в тех ситуациях, когда не осталось никаких сил и желания. Речь идет о том, чтобы делать все шаг за шагом и ставить реалистичные цели. Это позволит тебе чувствовать себя лучше, а также продолжать движение.

Как сохранить мотивацию при любых условиях

По мнению экспертов по психологии , на самом деле есть 3 ключа к сохранению мотивации. Их должен использовать каждый, кто хочет добиться успеха. Это вопрос проявления свободы с самого начала. И тогда ты увидишь, что захочешь продолжать, превращая путь к успеху в усилия над собой.

Важно: после того как ты начнешь, просмотри свой процесс и то, чего ты достиг. Это очень важно.

А теперь о 3 ключах к успеху, которые позволят сохранять мотивацию и не сдаваться на пути достижения успеха.

1. Сократи свои цели. Тебе нужно понять, что требовать от себя слишком многое сразу – не лучшая идея. Если ты мечтаешь пробежать марафон, это не значит, что нужно требовать от себя ежедневно бегать по 10 километров. Начинай с меньших дистанций, после которых ты не захочешь останавливаться. Со временем ты заметишь, что сам берешься за гораздо больший километраж.

Пусть все происходит органично, а также приятно для тебя!

2. Будь готов учиться на собственных ошибках. Сколько бы полезной литературы ты ни читал, лучше усваиваются именно собственные ошибки. Но нужно их не только делать, но и извлекать из каждой ситуации определенный урок. Например, если ты однажды не сдал своевременно проект, что стало причиной ряда других проблем, то тебя это должно научить быть более организованным. То же касается и делегирования обязанностей. Полагайся на других, но не забывай контролировать процесс.

Пусть ошибки мотивируют тебя изменяться и становиться лучшей версией себя вчерашнего. Не разрешай им становиться на пути достижения своих целей.



Каждая твоя ошибка должна стать уроком / Фото Gordon Cowie

3. Наберись терпения. Тебе нужно понимать, что не всегда удается добиться желаемых результатов за короткий промежуток времени. Более того, часто для этого нужен не месяц и даже не несколько. Помни, что иногда нужно сделать немало уверенных, но непростых шагов.

Если ты не любишь долго ждать, то масштабную цель следует разделить на меньшие. Так ты будешь достигать каждую быстрее, а со временем сможешь сложить все пазлы в общую картину.

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