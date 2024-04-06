Несмотря на то, что разногласия и конфликты – часть любых отношений, для успешных отношений наибольшее значение имеет то, как пары решают свои проблемы и сколько времени им нужно, чтобы вернуться к нормальной жизни. Кроме этого, магическое соотношение 5:1 также может помочь улучшить твои отношения с партнершей. Читай дальше, чтобы узнать больше об этом.

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В 1970-х годах доктор Роберт Левенсон и доктор Джон Готтман, психолог и исследователь отношений, провели исследование о том, как пары решают свои конфликты. Они попросили пары попробовать решить свои ссоры и разногласия в течение 15 минут и изучили несколько пар, которые практиковали это в течение определенного периода времени.

Благодаря своему исследованию они смогли предсказать, выдержат ли отношения пары со временем, или они расстанутся с точностью до 90 процентов! И благодаря этому тесту они пришли к выводу о соотношении 5:1, которого придерживается большинство пар в здоровых отношениях.

Что такое соотношение 5:1 в здоровых отношениях?

Соотношение 5:1 в отношениях еще называют "магическим соотношением", а сам термин придумал психолог и исследователь доктор Джон Готтман. Согласно ему, для того, чтобы романтические отношения процветали и были стабильными, соотношение позитивных и негативных взаимодействий между парами во время конфликтов или их повседневного общения должно составлять не менее 5:1.

Это означает, что на каждое негативное замечание или конфликт между парой должно приходиться не менее пяти положительных взаимодействий, которые уравновешивают их ссору. Эти положительные взаимодействия могут быть в форме физической привязанности, благодарности, одобрения, юмора, добрых поступков или жестов поддержки.



Важно на одно негативное замечание давать пять положительных / Фото freepik

Согласно исследованиям Готтмана, отношения, в которых соотношение негативных и позитивных взаимодействий является слишком высоким, со временем имеют тенденцию к деградации. Итак, для того, чтобы поддерживать здоровые отношения, нужно сбалансировать количество положительных взаимодействий со своим партнером.

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Что ты думаешь об этой теории? Попробуй ее со своей партнершей. Возможно, это именно то, что позволит сохранить ваши отношения и сделать их счастливыми.