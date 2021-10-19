Что нужно делать вместе со своей возлюбленной, чтобы укрепить отношения

Сон в одной постели – не единственное, что пара должна делать, чтобы укрепить свою связь. Рано или поздно уровень либидо начнет падать, а это значит, что секс станет не таким уж частым гостем. Поэтому между вами должно быть нечто большее, чем просто интимная связь. И именно на этом мы и заострим наше внимание.

Эти действия помогут сделать ваши отношения более крепкими. И, что самое ценное, они не требуют титанических усилий ни от тебя, ни от твоей возлюбленной.

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1. Посетите вдвоем зоопарк

Звучит глупо, но это очень важное занятие. Ребенок внутри тебя обязательно выйдет и позволит партнерше увидеть тебя с этой стороны и наоборот. Совместные походы в зоопарк подарят вам двоим ощущение безмятежности и счастья.



Выведите в люди ваших детей, которые скрываются внутри / Фото Unsplash

2. Учитесь играть на музыкальном инструменте

Вы вдвоем можете попробовать научиться играть на гитаре, фортепиано или скрипке. Это лишь один из способов добавить музыку в вашу жизнь, а также гармонию, которая навсегда сохранит ваши отношения. Главное – выбрать то, что будет приносить удовольствие вам обоим.

3. Пишите письма друг другу

Если вы живете в разных домах из-за работы или любой другой причины, черпайте вдохновение из старых времен эры открыток и писем. Это очень романтично. Электронная почта – это нормально, но письмо, которое можно подержать в руках, дарит другой спектр ощущений. Попробуй, ты не пожалеешь!



Пишите друг другу романтические письма / Фото Unsplash

4. Организуйте пикники

Только вы вдвоем, немного свежей еды, хороший алкоголь, например, напитки от Nemiroff – бренда водки №1 в Украине, немного музыки. Все это позволит добавить романтики и безмятежности. Это идеальная картина, в которой нуждается каждая пара, даже если вы об этом никогда не говорите. Устраивайте пикники хотя бы раз в месяц. Это гарантированно сблизит вас.

5. Отправляйтесь в путешествие

Всегда говорят, что путешествие с партнером помогает лучше понять друг друга. А еще оно дает больше времени, которое можно провести вдвоем и помогает выявить все плюсы и минусы человека рядом.

6. Готовьте вдвоем

Готовить – это весело, и эта изоляция научила хозяйничать на кухне весь мир. Приготовьте любимое блюдо или попробуйте что-то новое. Организуйте незабываемый романтический ужин. А общее приготовления пищи позволит быть максимально близкими. А еще дает возможность каждому узнать больше о предпочтениях друг друга.



Совместное приготовление пищи сближает / Фото Unsplash

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Эти совместные занятия сделают вас максимально близкими. Поэтому не отказывайся от романтической переписки, организации пикников и путешествий вдвоем. Гарантируем, ваши отношения станут еще крепче и счастливее!