Должны признать, что всегда избегать конфликтов в нашей жизни не получится. Поэтому лучше хотя бы попытаться справиться с ними. Рассказываем на Men 24, как справиться с рассерженной девушкой. Эти советы однозначно будут полезными для тебя!

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1. Не теряй самоконтроль

Как бы не злилась твоя возлюбленная, не теряй самоконтроль. Помни, что по крайней мере один человек в бою должен оставаться в здравом уме и вести себя соответственно. Если вы вдвоем потеряете самоконтроль, ссора может закончиться плачевно. Поэтому запасись терпением и сохраняй спокойствие, договорились?



Всегда сохраняй спокойствие в конфликтных ситуациях / Фото Unsplash

2. Оцени ситуацию

Твоя возлюбленная устала? А ты задумывался над тем, что могло стать причиной этого? Возможно, она слишком много выполняет обязанностей по дому или у нее просто сложная рабочая неделя. Позволь ей излить душу, гнев. Все для того, чтобы твоя вторая половинка почувствовала облегчение. Вентиляция – отличный способ контролировать текущие ссоры.

3. Определи причину ее ярости

Твоя возлюбленная ссорится с тобой просто так? Скорее всего, эта ерунда – способ завязать разговор. И это только вершина айсберга. Попробуй добраться до корня проблемы. В противном случае вам не удастся нормально поговорить и избежать регулярных конфликтов.

4. Не забывай общаться

Запомни раз и навсегда, что общение – ключ к успеху. Нужно обсуждать проблему. Это позволит определить, что хорошо, а что – нет. Если твоя возлюбленная действительно злится, позволь ей поделиться своими чувствами. Также расскажи, что беспокоит тебя.

5. Не забудь благодарить

И речь идет не только о словах. Твоим проявлением благодарности может быть помощь по дому, забота, распределение обязанностей. Пусть твоя вторая половинка будет чувствовать себя особенной. Удели ей внимание и прояви свои чувства. Это автоматически успокоит ее.



Помоги ей по дому / Фото Unsplash

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