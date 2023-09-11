Положи себе на тарелку эти продукты, чтобы лучше спать этой ночью

Еда, которую ты ешь, может влиять на твой сон. Одни продукты способствуют этому, а другие делают тебя бодрее и буквально лишают тебя желания идти спать.

Диетологи и эксперты по сну провели различные виды исследований, чтобы выявить лучшие продукты для сна. Хотя эти продукты могут помочь, если у тебя есть расстройство сна, например бессонница, лучше сначала проконсультироваться с врачом.

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1. Киви

Киви содержит многочисленные витамины и минералы, такие как витамины С и Е, а также калий и фолиевую кислоту.

Некоторые исследователи обнаружили, что употребление киви может улучшить сон. В исследовании люди, съедавшие два киви за час до сна, засыпали быстрее, спали больше и имели лучшее качество сна. По мнению исследователей, качество сна после поедания киви может быть связано с их антиоксидантными свойствами, способностью устранить дефицит фолиевой кислоты и/или высокой концентрацией серотонина.

2. Жирная рыба

Исследование показало, что жирная рыба может способствовать лучшему сну. Исследование показало, что люди, которые ели лосось три раза в неделю, имели лучший общий сон, а также улучшали работу днем.

Исследователи считают, что жирная рыба может помочь улучшить сон, обеспечивая здоровую дозу витамина D и омега-3 жирных кислот, которые помогают регулировать серотонин в организме.

3. Орехи

Орехи, такие как миндаль, грецкие, фисташки и кешью, также считаются полезными для сна. Орехи содержат мелатонин, а также такие минералы, как магний и цинк, необходимые для ряда процессов в организме, включая сон.

Клинические испытания с использованием пищевых добавок показали, что комбинация мелатонина, магния и цинка помогает пожилым людям с бессонницей лучше спать.



Употребление этих продуктов позволяет лучше спать / Фото gpointstudio

4. Рис

Исследование взрослых в Японии показало, что регулярно евшие рис сообщили, что спали лучше, чем те, кто ел больше хлеба или лапши. Это исследование только выявило связь и не может продемонстрировать причинно-следственную связь. Однако это подтверждает предыдущие исследования, показавшие, что употребление пищи с высоким гликемическим индексом, например углеводов, примерно за четыре часа до сна помогает уснуть.

5. Молочные продукты

Согласно исследованиям, молочные продукты, такие как молоко, йогурт и творог, улучшают сон у пожилых людей, особенно в сочетании с легкими физическими упражнениями.

В исследовании приняли участие 421 пожилой человек от 65 лет, проживающий в общине, в префектуре Ибараки, Япония. Исследователи обнаружили, что участники, которые занимались достаточным уровнем физической активности в свободное время, а также потребляли молоко или сыр, реже жаловались на трудности с засыпанием (DIS), т.е. потребовали 30 минут или больше, чтобы уснуть.

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Добавь в свой рацион эти продукты, чтобы быстрее засыпать и иметь более крепкий сон. Зато утром не слишком налегай на них, чтобы тебя не клонило в сон на работе.

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