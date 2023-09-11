Поклади собі на тарілку ці продукти, щоб краще спати цієї ночі

Їжа, яку ти їси, може впливати на твій сон. Одні продукти сприяють цьому, а інші роблять тебе більш бадьорим і буквально позбавляють тебе бажання піти спати.

Дієтологи та експерти зі сну провели різні види досліджень, щоб виявити найкращі продукти для сну. Хоча ці продукти можуть допомогти, якщо у тебе є розлад сну, наприклад безсоння, краще спочатку проконсультуватися з лікарем.

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1. Ківі

Ківі містить численні вітаміни та мінерали, такі як вітаміни С і Е, а також калій і фолієву кислоту.

Деякі дослідники виявили, що вживання ківі може покращити сон. У дослідженні люди, які з'їдали два ківі за годину до сну, засинали швидше, спали більше та мали кращу якість сну. На думку дослідників, якість сну після з'їдання ківі може бути пов'язана з їхніми антиоксидантними властивостями, здатністю усунути дефіцит фолієвої кислоти та/або високою концентрацією серотоніну.

2. Жирна риба

Дослідження показало, що жирна риба може сприяти кращому сну. Дослідження показало, що люди, які їли лосось три рази на тиждень, мали кращий загальний сон, а також покращували роботу вдень.

Дослідники вважають, що жирна риба може допомогти покращити сон, забезпечуючи здорову дозу вітаміну D і омега-3 жирних кислот, які допомагають регулювати серотонін в організмі.

3. Горіхи

Горіхи, такі як мигдаль, волоські, фісташки та кеш'ю, також вважаються корисними для сну. Горіхи містять мелатонін, а також такі мінерали, як магній і цинк, які необхідні для низки процесів в організмі, включаючи сон.

Клінічні випробування з використанням харчових добавок показали, що комбінація мелатоніну, магнію та цинку допомагає літнім людям з безсонням краще спати.



Вживання цих продуктів дозволяє краще спати / Фото gpointstudio

4. Рис

Дослідження дорослих у Японії показало, що ті, хто регулярно їв рис, повідомили, що спали краще, ніж ті, хто їв більше хліба чи локшини. Це дослідження лише виявило зв'язок і не може продемонструвати причинно-наслідковий зв'язок. Однак це підтверджує попередні дослідження, які показали, що вживання їжі з високим глікемічним індексом, наприклад вуглеводів, приблизно за чотири години до сну допомагає заснути.

5. Молочні продукти

Згідно з дослідженнями, молочні продукти, такі як молоко, йогурт і сир, покращують сон у літніх людей, особливо в поєднанні з легкими фізичними вправами.

У дослідженні взяли участь 421 людина похилого віку віком від 65 років, яка мешкає в громаді, у префектурі Ібаракі, Японія. Дослідники виявили, що учасники, які займалися достатнім рівнем фізичної активності у вільний час, а також споживали молоко або сир, рідше скаржилися на труднощі із засипанням (DIS), тобто потребували 30 хвилин або більше, щоб заснути.

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Додай до свого раціону ці продукти, щоб швидше засинати та мати міцніший сон. Натомість зранку не надто налягай на них, щоб тебе не хилило в сон на роботі.

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