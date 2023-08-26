Некоторые эксперты утверждают, что в наших телефонах есть скрытые опасности. К примеру, проблема синего света или тот факт, что что-то может произойти во время сна. Мы неоднократно слышали о случаях, когда устройства во время зарядки перегревались и даже взрывались.

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Нет, твой телефон не промывает тебе мозги, пока ты спишь. И он не должен взорваться без причины. Но есть несколько моментов, почему лучше отодвинуть телефон как можно дальше от того места, на которое ты кладешь голову перед сном.

Согласно Sound of Sleep, есть 3 основные причины, почему спать у телефона не совсем самая лучшая идея. И мы о них подробнее расскажем дальше.

Тяжелее уснуть

В Sound of Sleep говорится, что сон у телефона может быть причиной того, что тебе труднее спать всю ночь. На сайте отмечается, что, согласно исследованию 2011 года, использование телефонов, телевизоров и компьютеров в непосредственной близости перед сном может вызвать проблемы со сном. А наличие телефона поблизости может отвлекать, особенно если ты не выключишь уведомление.

Нелегко засыпать, когда рядом телефон, и это может означать, что ты не высыпаешься каждую ночь и просыпаешься более уставшим, чем раньше. Постоянно проверять свой телефон и социальные сети ночью – плохая привычка, пойми это.

Нарушает циклы сна

Что также происходит, когда телефон или телевизор очень близко, твой мозг все еще внимателен к устройствам. Поэтому он не начинает расслабляться и выключаться, чтобы уснуть. С другой стороны, если звонок телефона разбудит тебя, это нарушит твой цикл сна и есть шансы, что ты не сможешь снова заснуть.

Кроме того, исследования акцентируют внимание на влиянии синего света, особенно ночью. Также Sound of Sleep говорит, что из-за гаджетов ты можешь чувствовать себя так, будто вообще не спал ночью.



Привычку ложиться спать с телефоном в руке можно считать вредной / Фото freepik

Могут быть проблемы

Другим моментом, который следует учитывать, согласно SoS, является то, что хотя он низкий, также существует риск некоторых несчастных случаев. Эксперты говорят, что излучение от телефонов очень низкое, и на самом деле неизвестно, может ли оно вызвать проблемы со здоровьем. Но это приводит к тому, что телефоны нагреваются больше, чем они должны, если бездумно оставлять их на зарядку ночью.

С другой стороны, телефоны подключены к электричеству и содержат легковоспламеняющиеся компоненты, что означает, что искра может привести к пожару. Опять же риск низкий, но это момент, который следует учитывать.

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Для собственной безопасности, не оставляй устройства на зарядке без присмотра. Если проигнорировать этот момент, то можно не увидеть, как зарядка вышла из строя и что-то начало гореть. Надеемся, с тобой такого не произойдет. Но наше дело предупредить.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.