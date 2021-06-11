Что такое эффект первой ночи: почему очень трудно заснуть на новой постели

Сезон отпусков и отдыха в самом разгаре. Поэтому ты тоже можешь стать жертвой эффекта первой ночи. Это та ситуация, когда очень трудно заснуть на новой постели. И в ученых есть объяснение, почему так происходит.

Исследователи из Университета Брауна отмечают, что "эффект первой ночи" больше связан с выражением "сон с одним открытым глазом". Более того: они объяснили, почему так происходить.

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Почему возникает эффект первой ночи?

Чувство плохого сна при изменении кровати широко распространено. Некоторые люди связывают это с привычкой тела, другие – с адаптацией к новой подушке или матрасу. Также существуют теории о стрессе, связанном с изменениями. Неудивительно, что при поселении в гостиницу тебе очень трудно заснуть в первую ночь. А состояние это называют "эффектом первой ночи".

Эксперты из Университета Брауна изучили эту проблему. Они обнаружили в ходе лабораторных экспериментов со сном, какие изменения всегда возникали в первую ночь. Потом они решили сравнить данные ментальных волн во время сна в ту первую ночь с последующей.



Уснуть на новом месте в первую ночь может быть очень непросто / Фото Unsplash

В исследовании, опубликованном в академическом журнале Current Biology, удалось предложить объяснение "эффекта первой ночи".

Автор исследования Юкка Сасаки, профессор когнитивных, лингвистических и психологических наук в Университете Брауна отмечает, что сон на новом месте – непростая задача. Согласно с исследованием, объяснение элементарное: его можно описать как "сон с одним открытым глазом". Эта метафора сохранения определенного внимания даже во время сна оказалась лучшим объяснением "эффекта первой ночи".

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Хотя ситуация с открытыми глазом не происходит буквально, данные показывают, что левое полушарие мозга остается активным во время глубокого сна. Интересно, что на следующий день в той же кровати его активность возвращается к состоянию покоя.

Сон на новом месте заставляет часть мозга быть более склонной к пробуждению во время фазы глубокого сна. Это делает ночь тяжелее, а восстановление – практически невозможно.

Полусонный, как киты или дельфины

Твоя левое полушарие в первую ночь на новом месте включает режим сохранения.

Это настоящее открытие, которое объясняет общее чувство среди тех, кто часто путешествует. Однако эксперимент больше связан с млекопитающими, например, дельфинами и китами. Они должны содержать часть своего мозга в бодром состоянии, чтобы всплыть на поверхность и дышать во время сна.



Во время сна на новом месте твой организм находится в режиме самосохранения / Фото Unsplash

"Насколько нам известно, региональная асимметричная активность, связанная с эффектом первой ночи, никогда не регистрировалась у людей", – отметили ученые в своем исследовании.

Теперь ученые попытаются углубиться в этот эффект первой ночи, чтобы объяснить изменение поведения в течение ночи. Сасаки не исключает, что полушарие наблюдения будет чередоваться в течение длительного промежутка времени.

В любом случае эксперимент показал, что простыни, подушки, матрасы или шум не виноваты, если в первую ночь на новом месте труднее заснуть. На самом деле это процесс защиты и оповещения о новой среде. Ученые резюмировали, что отключится он может только на следующий день.

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