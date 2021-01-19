Кто-то любит кофе, а кто-то – чай. Кто-то читает художественную литературу, а кто-то – детективы. Есть те, кому нравится спать на спине, а есть те, кто предпочитает ночному отдыху на животе. Эксперты решили провести неожиданное исследование, чтобы выявить, какая поза для сна позволяет получить самую высокую зарплату. Результаты читай на Men 24!

Ты и без нас прекрасно знаешь, насколько важно достаточно времени уделять сну. Но задумывался ли ты над тем, как поза, в которой ты спишь, влияет на твою зарплату? Мебельный отдел OnBuy провел опрос , в котором приняли участие 5438 профессионалов. Цель: определить, какая поза для сна позволяет наиболее зарабатывать. Читай на Men 24 , чем закончилось исследования.

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Специалисты стремились выяснить, какие взаимосвязи существуют между позой во время сна и экономическим положением и успехом на работе. Мол, здоровый сон положительно влияет на нашу успешность. Но существует ли определенная поза, которая может усилить этот эффект. Спойлер: такая поза существует.

Результаты исследования

Данные наблюдения свидетельствуют о том, что вне "Свободное падение" коррелирует с большей вероятностью добиться успеха на работе . Фактически, 29% тех, кто зарабатывает более 54 900 фунтов стерлингов в год, признаются, что отдают предпочтение именно этой позиции во время сна.



Позе свободное падение отдают предпочтение почти треть успешных людей / Фото adobestock

Говорят, что люди, которые предпочитают позе "Свободное падение", смелые, коммуникабельные и любят быть в центре внимания. Наверное, именно поэтому им удается становиться богатыми и успешными.

Второй по популярности позой для сна среди высокооплачиваемых людей есть "Солдат". Ей отдали предпочтение 23% успешных людей. Заметим, что "Солдат" – одна из самых здоровых позиций для сна, ведь она позволяет твоему телу восстановиться без каких-либо неестественных изгибов позвоночника. Это снижает вероятность появления боли в спине.

Поза "Эмбрион" тоже попала в ТОП . Ей отдают предпочтение 21% высокооплачиваемых профессионалов. Те, кто спит в этой позиции, обычно жесткие снаружи и могут стесняться знакомиться с новыми людьми. Но в конце концов они расслабляются и раскрываются. Правда, не перед всеми.



Этим позам для сна отдают предпочтение успешные люди / Фото OnBuy

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Еще одна поза для сна, популярная среди успешных людей, – "Держатель подушек". Ей отдали предпочтение 13% опрошенных профессионалов. Говорят, что люди, которые держат подушку ночью, от природы милые и ценят отношения. Это делает их хорошими партнерами и друзьями, а также помогает на рабочем месте. И здесь нет нужды удивляться, ведь такие люди излучают доброжелательность.

Напоследок заметим, что люди с высоким доходом спят в среднем на 22 минуты больше. И это при том, что просыпаются на 14 минут раньше. Мол, именно в 6:42 просыпаются самые успешные и богатые. Правда, и засыпают они явно не после полуночи. Поэтому, если ты тоже хочешь стать богатым и успешным – выбери для себя идеальную позу для сна, а также не забывай рано просыпаться.