После резкого и быстрого пробуждения часто возникает головокружение. Это ощущение является физиологическим, а называют его "инерцией сна". Она заключается в замедлении сенсорной способности, которое происходит сразу после пробуждения.

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Инерция сна может длиться до 4 часов, хотя потенциально ее можно убрать с помощью открытого окна, чашечки ароматного кофе или приема утреннего душа. Но есть и другой способ, который позволит перестать ненавидеть будильники, а также подарит ощущение бодрости.

Всего одно изменение подарит бодрость

Оказалось, что звуки будильника, которые воспринимаются как "мелодичные", независимо от пола, значительно снижают инерцию сна. Под мелодичными звуками ученые подразумевают легкие напев. Например, "Borderline" Мадонны или "Happy" Фаррела Уильямса.

Чтобы доказать свое утверждение, ученые провели наблюдения. Они использовали приложение, разработанное специально. С его помощью участники могли просыпаться в своей постели – с разными мелодиями на смартфонах – и немедленно выполняли игровое действие. Это нужно было, чтобы оценить их бдительность.



Привычный будильник рекомендуют заменить на мелодичные сигналы / Фото Unsplash

Участники, разбуженные мелодичными звуками, давали быстрее и точнее ответы по сравнению с контрольной группой. Последняя использовала классические акустические сигналы будильника.

Почему так происходит? Ученые показали, что музыка активирует определенные области мозга, которые контролируют внимание. Правда, точные механизмы этого эффекта все еще изучаются.

Поэтому ты можешь попробовать установить новую мелодию на свой будильник, чтобы проверить ее влияние на себя. Вполне вероятно, что именно этот трюк позволит тебе чувствовать себя бодрым каждое утро.