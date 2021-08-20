Что такое маятник Фуко и при чем здесь движение Земли в космосе

Нам, жителям Земли, достаточно непросто увидеть или понять, как движется наша планета в течение суток. Поможет в этом простое, но гениальное устройство – маятник Фуко.

Как объяснить далеким от космических материй, но любознательным взрослым и детям, как работает маятник Фуко? Рассказываем об этом на Men 24. Маленький спойлер: понадобятся для этого одна тарелка, три вилки, соль и еще несколько привычных на кухне предметов.

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Маятник Фуко: на пальцах о сложном

Устройство создал французский физик и астроном Жан Фуко в XIX веке. Как пишут в энциклопедии Britannica:

Его аутентичное устройство длиной 67 метров состояло из металлического провода с подвешенным грузом.

Маятник запускали, и он спокойно колебался – но со временем, о чудо, плоскость его колебаний изменялась!

И не как-нибудь, а всегда одинаково – в противоположную сторону к направлению вращения Земли.

Влияло на скорость изменений только географическое положение маятника относительно экватора (широта).

Казалось бы, возникает резонный вопрос: "И что?" А то, что движение маятника Фуко наглядно показывает, как вращается Земля вокруг оси в космосе в течение суток!



Фуко и его маятник / Фото Wikidata

Космос на кухне

Интересно, что модель маятника Фуко можно построить буквально у себя на кухне. Хороший вариант предложили в Men'sHealth.

Возьмем для этого тарелку, три вилки, пробку от вина и лайм или картофелину (можно что-то другое, но с похожими параметрами), две большие иглы, нить и соль.

Тарелка у нас будет Землей, а стол под ней – космосом (условно неподвижной системой координат, в которых Земля вращается). Далее строим конструкцию, как на фото ниже.



Как сделать маятник Фуко прямо у себя на кухне / Фото Men'sHealth

Обрати только внимание, что:

Нить должна быть длинной настолько, чтобы почти касаться тарелки.

Лайм должен быть хорошо отцентрованным – чтобы кончик иглы выглядывал из серединки плода (груза).

Если хочешь, чтобы маятник колебался больше времени – используй более длинную нить.

Дальше – эксперимент.

Запускаем систему – для этого надо оттянуть грузик в сторону и отпустить.

Маятник будет колебаться и рисовать на соли схему своего движения.

Теперь просто представим, что тарелка размером с Землю. Земля (тарелка) крутится – и меняет позицию по маятнику.

Еще о маятнике Фуко и его роли в истории и науке смотрите в видео 24 канала:

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