Спокойно дойти так, чтобы не пролить кофе – не такая уж и простая задача, как кажется на первый взгляд. Ведь и чашка горячая, и пол неровный, и... Да много причин.

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Что же делать, чтобы кофе не проливать

Ответ на этот вопрос попытались дать в масштабном научном исследовании группа ученых из Южной Кореи под руководством Дживона Хана.

А выводы свои опубликовали в статье "Изучение феномена пролитого кофе под воздействием низких импульсов".

В работе очень много научных терминов, схем и формул, но мы их разбирать не будем. Приведем только два, на наш взгляд, интересных нюанса.



Пролитый кофе – чистая печаль / Фото unsplash

Первый: почему кофе так стремится вылететь из чашки, когда ты меньше всего этого ожидаешь

На самом деле виноват не кофе, а чашка. А точнее, ее форма.

Ученые провели ряд практических экспериментов с посудой разной формы (стопками, чашками, бокалами, кубками, кружками, стаканами, кружками и так далее).

И неожиданно оказалось, что именно чашка – наиболее неудобное приспособление для ношения в ней кофе!



А вот и весь секрет / Фото из исследования корейских ученых

Второе: что же, собственно, делать, если пить кофе из бокала ты не готов, а чашка столь коварна

Ответ прост и гениален: держать чашку надо и не за дно, и не за ручку, а сверху – крепко ухватив одной рукой (да, как на фото выше).

Именно такой способ транспортировки кофе в чашке уменьшает амплитуду его колебаний!

А значит – и вероятность того, что кофе прольется.

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