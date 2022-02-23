Что такое "планета" и как классифицируют планеты Солнечной системы

Сколько планет есть в Солнечной системе и в каком порядке они расположены – мы уже рассказали. Но забыли сказать, что же, собственно, это такое – планета.

Сегодня мы дадим четкое определение этому термину. А еще ты узнаешь о том, как чаще всего планеты вокруг Солнца классифицируют и почему.

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Что такое планета и чем планета не является

Настоящая планета

IAU (The International Astronomical Union – Международный астрономический союз) определяет настоящую планету как тело, которое:

Вращается вокруг Солнца.

Является достаточно большим, чтобы собственная гравитация придавала ему округлую форму.

Очистило свои окрестности от большинства других орбитальных тел.

И в то же время не является спутником другого объекта.

А еще не настолько велико, чтобы на нем начался ядерный синтез, как на звезде.

Карликовая планета

Плутон, скажем, имеет небольшие размеры, необычную орбиту и не очищает окрестности от мусора. Более того, свое пространство он делит со многими другими объектами в Поясе Койпера. Поэтому его и вывели из разряда планет в разряд планетоидов (карликовых планет), хотя до сих пор это решение среди ученых спорно.



Условная звезда и условные планеты на орбитах вокруг нее / Фото unsplash

К карликовым планетам, как и Плутон, относят и другие малые круглые миры – Эриду, Хаумеу, Макемаке и прочие.

Отдельно следует упомянуть о Церере: это круглое космическое тело в поясе астероидов между Марсом и Юпитером сначала, после открытия в 1801 году, считали планетой, затем астероидом, а с 2006 наконец причислили к карликовым планетам.

Хотя некоторые астрономы до сих пор настаивают, что Цереру следует вообще называть десятой планетой Солнечной системы.

Как чаще всего классифицируют планеты Солнечной системы

Земная группа

4 ближайшие к Солнцу планеты – Меркурий, Венеру, Землю и Марс – чаще всего называют "планетами земной группы" (на английском – terrestrial). И не потому, что они "возле Земли", а потому, что имеют каменистые поверхности.

Группа Юпитера

4 других мира – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – называют "планетами группы Юпитера" (на английском – jovian) или "юпитерообразными". Ибо они велики по отношению к планетам земной группы, а еще главным образом состоят из газов (например, водорода, гелия и аммиака), а не из каменистых поверхностей. Впрочем, астрономы считают, что некоторые или все из них могут иметь твердые ядра.



Иллюстративное изображение Солнечной системы / Фото NASA

Юпитер и Сатурн еще называют газовыми гигантами, а более отдаленные Уран и Нептун – ледяными гигантами. Ибо на этих двух больше атмосферной воды и других молекул, формирующих лед. Речь идет о метане (кристаллизуется при температуре минус 183 градуса по Цельсию), сероводороде и фосфене.

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